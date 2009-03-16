نرخ سود بانکی باید کاهش یابد/ تجدیدنظر در مصوبه حداقل دستمزد کارگران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جهرمی امروز در حاشیه نشست صبحانه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه من از طرفداران کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در سال 88 هستم ، گفت: البته این کاهش نرخ سود به شرطی می تواند منافع تسهیلات گیرنده وتسهیلات دهندگان را به صورت توامان تامین کنند که مجموعه منابع بانکی نیز ارزان به دست بانکها برسد.

وزیر کار و امور اجتماعی افزود: هم اکنون برای رونق بخشی به بخش های اقتصادی کاهش سود تسهیلات و نرخ سود سپرده ها توسط بسیاری از کشورها دنبال می شود. بنابراین، بسته سیاستی بانک مرکزی نیز باید به نحوی تنظیم شود که هم سود سپرده ها کاهش یابد و هم سود تسهیلات بانکی متعادل با آن تنظیم شود.

وی تصریح کرد: تاکید من بر این است که اگر با منطق اقتصادی بتوان سود تسهیلات را مشخص کرد می توان برای سرمایه گذاریهای هدفمند یارانه هایی را در اختیار متقاضیان سرمایه گذاری و بانکها قرار داد تا سرمایه گذاریها بر اساس مزیت های موجود صورت گیرد.

جهرمی در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر چگونگی تغییر در نرخ دستمزدهای مصوب شورای عالی کار با توجه به نامه بانک مرکزی به وزارت کار و امور اجتماعی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی نامه ای به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال کرده است که در آن، شائبه آن وجود دارد که نرخ تورم روند کاهشی به خود گرفته و از بهمن سال گذشته تا امسال به 20.8 درصد رسیده است اما ما در جلسه اخیر شورای عالی کار که به تعیین نرخ حقوق و دستمزد در سال 88 دست یافتیم تورم را بر مبنای 25.9 درصد در نظر گرفته بودیم اما با اعلام رسمی بانک مرکزی مبنی بر تورم 20.8 درصدی قطعا باید در این نرخ تجدید نظر کنیم.

وزیر کار وامور اجتماعی ادامه داد: بر همین اساس مشخص نیست که عصر امروز در جلسه شورای عالی کار که به منظور تجدید نظر در نرخ اعلام شده دستمزد سال 88 تشکیل می شود چه درصد کاهشی را برای این نرخ تعیین شده در نظر گیریم.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به مشکلات واحدهای تولیدی طبیعی است کاهش اشتغال در واحدها نسبت به گذشته صورت گرفته باشد که اگر روند این مشکلات به شیوه فعلی ادامه یابد قطعا سال آتی نیز شاهد این مشکلات خواهیم بود اما به هر حال تاکید ما بر حفظ اشتغال است.

جهرمی افزود: طبق ارزیابی های صورت گرفته ظرف مدت گذشته 52 درصد واحدهای موجود افزایش اشتغال یا تغییری نداشته اند.

وزیر کار وامور اجتماعی از ابلاغ بسته حمایتی دولت برای واحدهای تولیدی خسارت دیده از بحران جهانی در روزهای باقی مانده از سال جاری خبرداد و گفت: کارگروه ویژه حل مسائل بحران پس از بازگشت هیئت دولت از سفر استانی کردستان در روز سه شنبه تشکیل جلسه خواهد داد بسته حمایتی را نهایی و آن را ابلاغ کند.

وی اظهار داشت: مشکلات بسیاری در واحدهای تولیدی هم اکنون وجود دارد که بخشی از آنها تحمیل شده از سایر کشورها به آنها است که باید وضعیت را به سمتی سوق دهیم که با برنامه ریزی ها و پیشگیری از بحران های آتی به مبارزه با آنها بپردازیم. ضمن اینکه دولت و بخش خصوصی در کنار یکدیگر می توانند این مشکلات را حل کند.