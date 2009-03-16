به گزارش خبرنگار مهر، آخرین سکانس فیلم فردا در در یک صرافی با حضور حامد بهداد فیلمبرداری می‌شود. تدوین این فیلم نیز به تازگی توسط نازنین مفخم آغاز شده است.

"کیمیا و خاک" فضای ملتهب جامعه را که منجر به انقلاب سال 57 شد به تصویر می‌کشد. در این فیلم اپیزودیک پنج گروه قصد دارند با آخرین پرواز از ایران خارج شوند. اما اتفاق‌هایی می‌افتد که سرنوشت آنها را تغییر می‌دهد.

حسین یارى، پریوش نظریه، امیر آقایى، آزیتا حاجیان، سیاوش طهمورث، امیرمحمد زند، محسن افشانى، اصغر نژاد ایمانی، فرامرز روشنایى و بهداد از بازیگران این فیلم هستند که تمام صحنه‌های آن در تهران فیلمبرداری شده است.

عوامل تولید عبارتند از تهیه‌کننده: رافعی و بنیاد سینمایی فارابی، نویسندگان: رافعی و بهرام صحیحی، مدیر فیلمبرداری: محمد آلادپوش، مدیر صدابرداری: عباس رستگاری، طراح صحنه: اصغر نژادایمانی، جلوه‌های ویژه: اصغر و محسن پورهاجریان.

رافعی فیلم‌های "راز مینا"، " پروانه"، "آفتاب بر همه یکسان می‌تابد" و "تولدی دیگر" را در کارنامه دارد.