تولید "ریش و قیچی" به سال آینده موکول شد

معیریان درباره روند تولید این مجموعه به خبرنگار مهر گفت: به دلیل آماده نشدن متن‌ها تصویربرداری به تعویق افتاد. ترجیح می‌دهیم تا متن کامل نشود عوامل را انتخاب نکنیم. گروه نویسندگان این مجموعه طنز متن20 قسمت را نوشته‌اند و همچنان نگارش فیلمنامه ادامه دارد.

معیریان درباره ساخت اولین مجموعه تلویزیونی خود گفت: سینما و تلویزیون دو رسانه متفاوت هستند، اما در هر دو حوزه با یک میزان حساسیت و وسواس کار می‌کنم. ساخت مجموعه‌ای 70 قسمتی با حال و هوای طنز تجربه جذابی است و فضایی است که قبلا در آن قرار نگرفته‌ام.

وی درباره ساخت فیلم سینمایی "شیر و عسل" گفت: به زودی ترکیب بازیگران این فیلم قطعی و 20 فروردین فیلمبرداری در تهران شروع می‌شود. با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده پس از پایان فیلمبرداری این فیلم سینمایی، ساخت مجموعه "ریش و قیچی" را شروع می‌کنم و این دو پروژه تداخل زمانی ندارند.

محمدرضا شریفی‌نیا انتخاب بازیگران مجموعه "ریش و قیچی" را برعهده دارد. اما هنوز بازیگران این مجموعه طنز انتخاب نشده‌اند. "ریش و قیچی" هر شب از شبکه دو پخش می‌شود. معیریان فیلم‌های "کما"، "شارلاتان"، "چپ‌دست"و "آنکه دریا می‌رود" را در کارنامه دارد.