بقاع متبرکه استان تهران آماده پذیرایی از مهمانان نوروزی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمد بصیری گفت: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران در جهت رفاه حال مسافران نوروزی آماده پذیرایی و اسکان از زوار و گردشگران داخلی و خارجی در اماکن متبرکه مذهبی است.

وی با اشاره به اینکه در حدود 450 بقاع متبرکه در استان تهران می باشد افزود: مسافران نوروزی می توانند در بقاع متبرکه ای که مهمانسرا دارند و در مسیر اصلی جاده ها قرار گرفته اند اسکان یابند.

سرپرست بقاع متبرکه استان تهران در خصوص ویژه برنامه های فرهنگی بقاع متبرکه گفت: خدمات رفاهی برای مسافران نوروزی و پر کردن اوقات فراغت به ویژه جوانان و نوجوانان در اماکن متبرکه پیش بینی شده است. همچنین امکانات رفاهی- تفریحی برای کودکان در فضاهای بقاع متبرکه، تهیه قرآن و کتب دعا و زیارتنامه ها و تهیه بروشور جهت معرفی بقاع متبرکه برای مهمانان نوروزی تهیه شده است.

بصیری با اشاره به اینکه مراسم ویژه تحویل سال نو در بقاع متبرکه برای زائران در نظر گرفته شده است خاطرنشان کرد: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران از عموم مردم جهت شرکت در مراسم ویژه هنگام تحویل سال نو در بقاع متبرکه استان تهران دعوت به عمل می آورد.