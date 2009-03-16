عمرو موسی امروز به بغداد می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البینه الجدیده عراق، یک منبع بلندپایه در وزارت امورخارجه عراق اعلام کرد : "عمرو موسی" امروز دوشنبه برای انجام سفری سه روزه به بغداد سفر می کند.

به گفته این منبع دبیر کل اتحادیه عرب از سوریه به عراق سفر خواهد کرد.

دیدار با مسئولان عراقی از جمله "جلال طالبانی" رئیس جمهوری عراق در ایالت کردستان در صورتی که وی به بغداد بازنگردد و همچنین دیدار با نوری المالکی نخست وزیر عراق و دیگر مسئولان عراقی در برنامه سفر عمرو موسی به این کشور گنجانده شده است.

درعین حال روزنامه الصباح امروز در خبری با اشاره به سفر عمرو موسی به بغداد نوشت : دبیر کل اتحادیه عرب روزگذشته در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد : در سفر سه روزه اش به بغداد با سران سیاسی عراق و روسای طیف های مختلف عراقی درباره مسائل مهم این کشور بحث و تبادل نظر خواهد کرد.

عمرو موسی همچنین خاطر نشان کرد : سفرش به عراق با هدف تقویت حضور عربی در زمینه های مختلف از جمله بازسازی این کشور و حمایت از تلاش های صورت گرفته برای آماده سازی موسسات و سازمان های عراقی انجام می گیرد.