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۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۱۹

وزیر کشور خبر داد:

رئیس ستاد انتخابات کشور عصر امروز معرفی می شود

رئیس ستاد انتخابات کشور عصر امروز معرفی می شود

صادق محصولی از معرفی رئیس ستاد انتخابات کشور در عصر روز دوشنبه خبر داد.

به گزارش خبرنگارمهر، سید صادق محصولی وزیر کشور صبح امروز در حاشیه همایش آموزشی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: وزارت کشور با اقداماتی که انجام داده به دنبال برگزاری هر چه با شکوه تر دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است.

وی افزود: همچنین اقداماتی که برای برگزاری هر چه بهتر انتخابات آتی لازم است در ستاد انتخابات کشور انجام خواهد شد.

محصولی خطاب به خبرنگاران گفت: شما هم فردا می توانید با هماهنگی با ستاد انتخابات کشور از این ستاد بازدید کنید و گزارش های لازم را به مردم بدهید.

کد مطلب 849789

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