بزرگداشت روز جهانی شعر اول فرودین ماه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از این اقدام حمایت از تنوع زبانی از طریق بیان شعری و همچنین حفظ زبانهای در خطر است. مطالعات یونسکو در مورد وضعیت شعر طی دو دهه گذشته نشان می دهد که با وجود تکثر و تنوع فعالیتهای شعری و افزایش تعداد شاعران و توجه ملتها و جوامع به حفظ سنتها و بیان شفاهی هنوز شعر به عنوان یک وسیله اصیل بیان فرهنگی و هنری در رسانه ها و نظامهای آموزشی جایگاه واقعی خود را نیافته است. حال آنکه جهان امروز با نیازهای زیبایی شناسی برآورده نشده فراوانی روبرو است که اگر نقش اجتماعات، مناسبات و ارتباطات مردمی به عنوان ابزاری برای ارتقای سطح آگاهی عمومی به رسمیت شناخته شود، شعر می تواند این نیازها را برآورده سازد.

تعیین روز جهانی شعر از سوی یونسکو فرصتی است برای حمایت از شعر و نهضت های شعری و به ویژه پشتیبانی از " تلاشهای ناشران کوچک برای حضور در بازار کتاب با انتشار مجموعه اشعار شاعران جوان"، "بازگشت به سنتهای شفاهی یا اجراهای زنده"، "پیوند و رابطه میان شعر و هنرهای دیگر چون هنرهای نمایشی، موسیقی، نقاشی و نظایر آن"، " پیوند میان هنرها" و "ارائه تصویری واقعی از شعر در رسانه ها به نحوی که شعر" از جمله اهداف یونسکو برای نامگذاری این روز اعلام شده است.

یونسکو از کلیه کشورهای عضو، نهادهای دولتی و غیر دولتی، شهرداریها، مدارس، انجمن ها، موزه ها، ناشران و ... خواسته است تا فعالیتهایی را به مناسبت این روز پیش بینی و اجرا کند.

یونسکو در سال جاری نیز مانند سالهای گذشته برنامه هایی را به این مناسبت در جهت ارتقا و ترویج فرهنگ شعر خوانی در پاریس تدارک دیده است که از جمله آنها می توان به مراسم شعر خوانی در روز 20 مارس ( 30 اسفند ) و شب شعر در روز 21 مارس ( 11 فروردین ) با همکاری جشنواره بین المللی شعر " پل استروگا" اشاره کرد.

دفتر برنامه ریزی راهبردی و بخش فرهنگ یونسکو نیز برنامه هایی برای گرامیداشت پابلونرودا ( 1973-1904 ) در پاریس برگزار خواهد کرد که نمایشگاه عکسی با عنوان " پابلو نرودا، شاعر خیال " و کنسرت موسیقی بر اساس کارها و آثار این شاعر بزرگ از جمله آنهاست.

در برنامه یونسکو به مناسبت روز جهانی شعر اسامی برندگان جشنواره بین المللی شعر " پل استروگا" نیز اعلام می شود.