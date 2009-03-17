به گزارش خبرنگار مهر، این دومین تجربه تلویزیونی شاهحسینی پس از فیلم تلویزیونی "گامهای معلق" و از تولیدات شبکه سه است و فیلمنامه را کیانوش اسلامی در 17 قسمت به نگارش در آورده است.
تریلر جادهای و شهری "تاوان" به تهیهکنندگی مجید مولایی یک کار در ژانر اجتماعی است و هماکنون در مرحله انتخاب عوامل و بازیگران قرار دارد.
"گامهای معلق" شاهحسینی اکنون آماده پخش است. او این فیلم را بر اساس طرح "خون خام" مسعود کیمیایی نوشته و در خلاصه داستان آن آمده است: لیلی برای تحصیل در تهران نزد خواهرش سایه میآید و سایه که مجری یک برنامه رادیویی است مراقبت از لیلی را به عهده میگیرد. آشنایی لیلی با شاهرخ مخالفت سایه را در پی دارد، اما لیلی برخلاف تعهدش دور از چشم خواهر...
عوامل تولید "گامهای معلق" عبارتند از مدیر تصویربرداری: فریبرز سیگارودی، طراح گریم: محمد قومی، طراح صحنه و لباس: جهانگیر میرزاجانی، مدیر تولید: امیر پوربهشتی، صدابردار: مسعود شاهوردی، دستیار و برنامهریز: فواد چاومهر و تهیهکننده: مجید مولایی.
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