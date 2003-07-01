توصيه هاي سازمان ترافيك به داوطلبان كنكور سراسري

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهردر اين اطلاعيه به داوطلبان توصيه شده است كه از وسايل حمل و نقل عمومي نظير مترو اتوبوس ميني بوس و تاكسي استفاده كرده و در صورت عدم امكان استفاده از اين خودروها همان طور كه سالم بودن وسايل نگارش همراه خود را به دقت بررسي مي كنند ، سلامت وسيله نقليه خود از جمله كافي بودن ميزان بنزين مخزن خودرو را نيز مورد بررسي قرار دهند تا در مسير با مشكلي روبرو نشوند.

سازمان ترافيك تمامي داوطلبان كنكور و همراهان آنها را به بستن كمربند ايمني توصيه كرده و از آنها درخواست كرده است كه از مكالمه با تلفن همراه و خوردن و آشاميدن در هنگام رانندگي اجتناب كنند و همچنين استراحت كامل در شب قبل از امتحان به منظور عدم خواب آلودگي در حين رانندگي را مورد تاكيد قرار داده است .

در اين اطلاعيه با اشاره به دغدغه شركت كنندگان د رخصوص پيدا كردن محل مناسب جهت پارك خودرو و نيز نگراني ناشي از به سرقت رفتن آن در مدت حضور در جلسه امتحان و همچنين اطمينان سارقان از عدم مراجعه صاحب خودرو تا چند ساعت ، استفاده از وسايل نقليه عمومي را مورد تاكيد قرا رمي دهد.

همچنين با توجه به اضطراب داوطلبان اين سازمان آنها را به رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي در طول مسير دعوت كرده و پس از پايان امتحان نيز در صورت اطمينان از موفقيت و يا عدم موفقيت از بروز هرگونه هيجانات مثبت و منفي رفتاري در طول مسير بازگشت به منزل خودداري نمايند.