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۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۰۵

جزئیات بیشتری از ترور معاون دادستان استان اصفهان

جزئیات بیشتری از ترور معاون دادستان استان اصفهان

اصفهان - خبرگزاری مهر: معاون دادستان استان اصفهان ساعت هفت صبح روز دوشنبه در محل دفتر کاری خود ترور شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، احمدرضا تولایی معاون دادستان استان و رئیس شورای اول دادسرای شماره یک اصفهان با ضرب گلوله کشته شد.

وی ساعت هفت صبح امروز در دفتر کاری خود واقع در خیابان 22 بهمن، مجمع اداری امیر کبیر با شلیک سه گلوله ترور شد.

همچنین ضارب نیز دستگیر شده و سه پوکه فشنگ در محل ترور پیدا شده که یکی از این گلوله ها به شقیقه وی اصابت کرده و موجب مرگ وی شده است.

تولایی پیش از این رئیس دادگستری شهرستان شاهین شهر بوده است.

تحقیقات همچنان در این خصوص ادامه دارد و اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.
کد مطلب 849807

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