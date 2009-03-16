بکارگیری شیوه های سنتی عامل کاهش سرعت توسعه زنجان است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، منصور شوندی صبح دوشنبه در جلسه تودیع و معارفه مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان زنجان افزود: مدیریت آب شرب استان نیازمند یک جامع نگری است زیرا منابع تأمین آب روستاها از طریق چشمه و قنات و چاهها تأمین می شود و در اغلب روستاها با کمترین تغییر در شرایط هیدرولوژیکی، زیانهای بسیار زیاد و جبران ناپذیری را شاهد هستیم.

وی افزود: رفع بحران کمبود آب نیازمند برنامه ریزی جامع و کامل است و در یک مقطع زمانی خاصی خاتمه نمی یابد.

شوندی با بیان اینکه"ما موظفیم آب را حرفه همگان سازیم" به ضعف در اطلاع رسانی فعالیتهای انجام شده و لزوم همراهی دیگر مسئولان در این زمینه یادآور شد و افزود: اینکه ما همیشه باید موضوعات خشکسالی و تبعات آن را رصد کنیم و برای مقابله با آن برنامه ریزی و چاره اندیشی نمائیم، یک امر واقعی است و بزرگترین دلیل آن این است که شرایط اقلیمی و آمار و اطلاعات به ما چنین حکمی می کند.

شوندی ضمن تاکید بر لزوم نگرش جامع به فرآیندهای تامین آب روستاها در سطح استان زنجان افزود: در بعضی از روستاها علیرغم وجود تاسیسات به علت کمبود منابع تامین آب، مردم از کمبود آب شرب رنج می برند و با وجود هزینه متعدد در سالیان متمادی، آرامش خاطر برای روستائیان و حتی مسئولین فراهم نشده است.

شوندی همچنین با اشاره به مشکل چندین ساله روستاهای بخش قره پشتلو و روستاهای شمالغرب زنجان، اظهار داشت: این روستاها یکی از مناطقی است که سالیان متمادی با مشکل کمبود آب شرب مواجه بوده و با تمامی تلاش های انجام شده برای تأمین آب مطمئن به علت فقر منابع آب زیر زمینی، توفیق چندانی در این خصوص حاصل نشده است.

در این مراسم از زحمات محمود قیداری مدیر سابق امور آبفار شهرستان تقدیر و تشکر شد و اباذر عیسی بیگلو به عنوان مدیر جدید شهرستان معرفی شد.