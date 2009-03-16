دولت دو روستا را به شهر تبدیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، با تصویب وزیران عضو کمیسیون سیاسى و دفاعى و بنا به‌ پیشنهاد وزارت کشور روستاى شنبه مرکز بخش شنبه و طسوج از توابع شهرستان دشتى در استان بوشهر به شهر تبدیل شد و از این پس به عنوان شهر شنبه در تقسیمات کشورى شناخته می‌ شود.

بر اساس مصوبه دیگری، با تصمیم وزیران عضو کمیسیون سیاسى و دفاعى و بنا به پیشنهاد وزارت کشور، روستاى شاد مهر، مرکز بخش شادمهر از توابع شهرستان مه ولات، در استان خراسان رضوى به شهر تبدیل شد.

همچنین دهستان ساق به مرکزیت روستاى قلعه آقاحسن در استان خراسان رضوى مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهاى ارغوان، بیدوی، بیشه ساق، پاگدار، پیر آصف، جعفرآباد سفلى ،جعفرآباد علیا ، چاه قرچه، چشمه بر، چشمه رجب یعقوب، دولانه، ساق، برتو، سرمست، سنگ سرمه، شادکن، توقیه، فیروزآباد، قلعه آقاحسن، قلعه نوعسکرزایى، کاریزنو، کاریزنوا، کاهیچه، کارغش سفلى، کارغش علیا، کشکک، کول سفلى، کهه، گل چشمه، محمدآباد، مرغزار، مرغزار پایین، ناهه، نصیرآباد و نواله ایجاد مى شود.

بر این اساس بخش سلیمان نیز به مرکزیت روستاى چخماق از ترکیب دهستانهاى سلیمان و ساق در تابعیت شهرستان تربت حیدریه ایجاد مى شود.

این مصوبه از سوى پرویز داوودى، معاون اول رئیس ‌جمهور براى اجرا ابلاغ شده است.