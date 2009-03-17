200 کیلوگرم مواد مخدر در پاکدشت کشف شد

رئیس پلیس پاکدشت در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح عملکرد یکسال اخیر نیروی انتظامی این شهرستان گفت: با توجه به اینکه سال 87 سال پیشگیری و پیش بینی جرائم نامگذاری شده است، در طول سال جاری مأموران توانستند، 18 هزار و 969 قطعه دیش، ال ان بی و سایر قطعات و تجهیزات ماهواره ای را کشف و ضبط کنند و در این راستا 133 نفر نیز دستگیر شده اند.

سرهنگ ضیاءالدین زنده شو با اشاره به اجرای طرح انضباط ترافیکی در پاکدشت گفت: در این مدت چهار هزار و 71 دستگاه خودروی متخلف و 9 هزار و 750 دستگاه موتورسیکلت توقیف شده اند و اعمال قانون در رابطه به آنها صورت گرفته است.

وی در رابطه با برخورد با اراذل و اوباش گفت: 44 تن از اراذل و اوباش که برای مردم ایجاد مزاحمت می کردند در زندان به سر می برند و بقیه تحت نظارت و کنترل پلیس قرار دارند.

رئیس پلیس پاکدشت با اشاره به اقدامات فرهنگی صورت گرفته در مدارس این شهرستان گفت: تاکنون کارشناسان با حضور در بسیاری مدارس و مساجد شهرستان و برپایی دهها نمایشگاه امنیت اجتماعی و ارائه بروشور و بنر و پلاکارد هشدارهای لازم به خانواده ها و فرزندان را داده اند.

وی گفت: کارشناسان سامانه 197 پلیس پاکدشت هر سه ماه یکبار در مصلی نماز جمعه حاضر می شوند تا پیشنهادات و انتقادات و گزارشات و شکایات مردمی را دریافت کنند.

سرهنگ زنده شو در پایان از برپایی ملاقات عمومی با شهروندان در روزهای یکشنبه هر هفته خبر دارد.