معرفی 1500 متخلف در راستای طرح بسیج سلامت به دادگاه در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدرضا مجدی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: طرح بسیج سلامت نوروزی از اول اسفند ماه آغاز و تا 15 فرودین ماه سال88 ادامه خواهد داشت.

رئیس مرکز بهداشت خراسان رضوی تصریح کرد: در این 45 روز عمده فعالیت ما در این طرح نظارت بر بهداشت محیط، کنترل نحوه تولید، عرضه و توزیع مواد غذایی و نظارت بر ارائه خدمات عمومی چون هتلها، هتل آیارتمانها و به خصوص ترمینالهای مسافربری، رستورانهای بین راهی ... خواهد بود.

وی اظهار داشت: از اول اسفند ماه سال جاری تاکنون 22 هزار مورد بازرسی انجام شده است که در نتیجه آن 154 محل غیر بهداشتی تعطیل و 59 هزار کیلوگرم مواد غذایی معدوم شده است.

وی همچنین از صدور کارت معاینه برای هفت هزار و 200 واحد صنفی خبر داد و افزود: علاوه برآن با 434 فروشنده دوره گرد مواد غذایی نیز برخورد شده اند.

وی از فعالیت شبانه روزی مراکز بهداشت و درمان و خانه های بهداشت در ایام نوروز خبر داد و عنوان کرد: در حال حاضر هزارو 46 خانه بهداشت فعال و 115 مرکز بهداشتی درمانی فعال در روستاها و 139 خانه بهداشت و 131 مرکز بهداشتی درمانی فعال در شهرهای خراسان رضوی دارا هستیم.

وی همچنین از فعالیت 66 هزار مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی، سوپر مارکت و مراکز عمومی در استان خبر داد و افزود: نصف این تعداد در مشهد فعالیت می کنند.