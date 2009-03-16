  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۱۵

معرفی 1500 متخلف در راستای طرح بسیج سلامت به دادگاه در خراسان رضوی

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز بهداشت خراسان رضوی از معرفی 1500 متخلف در راستای طرح بسیج سلامت نوروزی امسال به دادگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدرضا مجدی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: طرح بسیج سلامت نوروزی از اول اسفند ماه آغاز و تا 15 فرودین ماه سال88 ادامه خواهد داشت.

رئیس مرکز بهداشت خراسان رضوی تصریح کرد: در این 45 روز عمده فعالیت ما در این طرح نظارت بر بهداشت محیط، کنترل نحوه تولید، عرضه و توزیع مواد غذایی و نظارت بر ارائه خدمات عمومی چون هتلها، هتل آیارتمانها و به خصوص ترمینالهای مسافربری، رستورانهای بین راهی ... خواهد بود.

وی اظهار داشت: از اول اسفند ماه سال جاری تاکنون 22 هزار مورد بازرسی انجام شده است که در نتیجه آن 154 محل غیر بهداشتی تعطیل و 59 هزار کیلوگرم مواد غذایی معدوم شده است.

وی همچنین از صدور کارت معاینه برای هفت هزار و 200 واحد صنفی خبر داد و افزود: علاوه برآن با 434 فروشنده دوره گرد مواد غذایی نیز برخورد شده اند.

وی از فعالیت شبانه روزی مراکز بهداشت و درمان و خانه های بهداشت در ایام نوروز خبر داد و عنوان کرد: در حال حاضر هزارو 46 خانه بهداشت فعال و 115 مرکز بهداشتی درمانی فعال در روستاها و 139 خانه بهداشت و 131 مرکز بهداشتی درمانی فعال در شهرهای خراسان رضوی دارا هستیم.

وی همچنین از فعالیت 66 هزار مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی، سوپر مارکت و مراکز عمومی در استان خبر داد و افزود: نصف این تعداد در مشهد فعالیت می کنند.

کد مطلب 849816

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها