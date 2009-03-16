محل اسکان مهمانان نوروزی در دزفول آماده سازی شد

محمدعلی دوایی فر در گفتگو با خبرنگار مهر در دزفول افزود: شهرستان دزفول به علت داشتن آب و هوایی مطبوع و دلپذیر در روزهای ابتدایی سال و به دلیل وجود مناظر طبیعی و بکر همواره در این روزهای با حضور بی شمار میهمانان نوروزی از سراسرکشور مواجه است به همین دلیل شهرداری دزفول هر ساله برای رفاه و آسایش میهمانان نوروزی تمهیدات فراوان را در نظر می گیرد که ازجمله آنها فراهم آوردن امکانات اقامتی مناسب است.

دوایی فر ادامه داد: به همین دلیل برای اقامت میهیانان نوروزی محلی در نزدیکی مجتمع فرهنگی، سینمایی دزفول در نظر گرفته شده است که 250 چادر برای اقامت میهمانان نوروزی و کاروان های راهیان نور در آن تدارک دیده شده است.



وی افزود: برای رفاه میهمانان در این اردوگاه امکاناتی از جمله سرویس های بهداشتی، غرفه های فروش مواد غذایی، نانوایی و سایر مایحتاج میهمانان درنظر گرفته شده است.

شهرستان دزفول با 500 هزار نفر جمعیت و مناطق بکر و زیبای طبیعی و آثار تاریخی کهن هرساله در ایام نوروزی پذیرای صدها هزار میهمان نوروزی است.