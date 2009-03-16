توقف تیم ملی فوتسال در اسلوونی/ دروازه بان ایران گل زد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال کشورمان که برای برگزاری دو دیدار تدارکاتی با تیم ملی اسلوونی به این کشور سفر کرده بود، شب گذشته در دومین بازی دوستانه خود مقابل ملی پوشان فوتسال اسلوونی متحمل نتیجه تساوی 2 بر2 شد.

برای تیم ملی فوتسال کشورمان در این بازی علی اصغر حسن زاده و حمیدرضا ابراری نیا گلزنی کردند. گلزنی ابراری نیا، دروازه بان تیم ملی یکی از نکات جالب توجه بازی دیشب بود. زمانی که تیم ملی با نتیجه 2 بریک از میزبان خود عقب بود، با نظر شمس ابراری نیا وارد زمین شد تا تیم با پنج بازیکن به دروازه حریف حمله کند که بالاخره روی یکی از حملات ابراری نیا گل تساوی را به ثمر رساند.

تیم ملی فوتسال کشورمان در نخستین دیدار دوستانه خود در اسلوونی با نتیجه 2 بر صفر صاحب برتری شده بود.

ملی پوشان فوتسال ایران بامداد چهارشنبه هفته جاری از اسلوونی به ایران بازمی گردند تا تمرینات خود را برای سفر به برزیل و رویارویی با تیم ملی این کشور پیگیری کنند.