قطعه ویژه رزمندگان و جانبازان در بهشت زهرا (س) ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) با بیان اینکه از ابتدای سال جاری قطعه ای جنب قطعه شهدا برای جانبازان در نظر گرفته شد اظهارداشت: در سال جدید برنامه ریزی برای ایجاد قطعه ویژه "رزمندگان و جانبازان" در دستور کار قرار خواهد گرفت.

محمود رضاییان افزود: در قطعه انتخاب شده ویژه جانبازان از ابتدای امسال طبق موافقتنامه امضاء شده میان سازمان بهشت زهرا(س) و بنیاد شهید جانبازان فوت شده با هر میزان درصد جانبازی و با ارائه کارت جانبازی یا تاییدیه بنیاد شهید در این قطعه پذیرفته می شوند.

وی همچنین درباره دستور شهردار تهران مبنی بر ایجاد قطعه جانبازان و رزمندگان در بهشت زهرا (س) گفت : ساز و کار اجرایی و نحوه استفاده از این قطعه برای جانبازان و رزمندگان دفاع مقدس بزودی اعلام می شود.