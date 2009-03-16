ایستگاه مترو میدان شهدا تا دروازه شمیران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مسیر به طول 2 کیلومتر در شرق ایستگاه دروازه شمیران قرار گرفته و شامل سه راهی جهت اتصال خطوط مترو به یکدیگر و انتقال قطار از یک خط به خط دیگر (خط 4 به 6) تا ایستگاه تقاطعی میدان شهدا با حدود 15 هزار متر مربع مساحت است.

بنابراین این گزارش فاز بعدی خط 4 تا مسیر ایستگاه میدان انقلاب نیز در مرحله ریل گذاری بوده و تا اردیبهشت 88 به بهره برداری می رسد.

پروژه خط 4 مترو تهران با 19 ایستگاه از میدان شهید کلاهدوز (افسریه) در شرق تهران آغاز و با عبور از خیابانهای پیروزی، انقلاب، آزادی، جاده مخصوص کرج تا شهرک اکباتان ادامه می یابد.