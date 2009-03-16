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۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۴۱

در آستانه سال نو؛

نظارت شهرداری بر پارکهای تهران افزایش می یابد

نظارت شهرداری بر پارکهای تهران افزایش می یابد

مدیرعامل شرکت شهر سالم گفت: با توجه به آغاز سال جدید و افزایش حضور شهروندان در پارکها و فضاهای سبز شهری برنامه های نظارتی این شرکت در سطح پارکها در حال اجراست تا محیطی سالم در اختیار شهروندان قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسنعلی غفاری افزود: کارشناسان پایگاههای بهداشت و ایمنی مراکز بهداشت و درمان مناطق شهرداری، وضعیت پارکها و فضای سبز از منظر جوانب ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی شامل ساختار عمومی و تجهیزات خدمات شهری پارکها، وضعیت سرویسهای بهداشتی و سلامت آب شرب مورد استفاده در پارکها و فضاهای سبز شهر تهران را مورد پایش قرار می دهند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به نزدیک شدن به فصل بهار و افزایش حضور شهروندان در پارکها و فضاهای سبز، اجرای برنامه های نظارتی با شدت بیشتری در حال اجراست تا بتوان محیطی سالم را در اختیار شهروندان قرار داد.

مدیرعامل شرکت شهر سالم شهرداری تهران افزود: این ارزیابیها در چارچوب چهارمین دوره برنامه های مرکز بهداشت شرکت شهر سالم شهرداری تهران در سال جاری در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران به صورت ضربتی اجرا می شود.

غفاری در ادامه گفت: جزئیات ارزشیابی به شهرداران مناطق اعلام و جمع بندی نتایج به دست آمده به مسئولان مربوطه در شهرداری تهران گزارش می شود.

مدیرعامل شرکت شهر سالم تصریح کرد: یکی از نکات مهم در زمان حضور شهروندان در پارکها و فضاهای سبز رعایت موازین بهداشتی است که در صورت رعایت این اصول شاهد ارتقاء سطح بهداشت عمومی خواهیم بود.

کد مطلب 849828

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