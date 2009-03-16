رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای آسیای میانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران کیومرث فتح الله کرمانشاهی افزود: کشورهای حوزه خاورمیانه 28 درصد، آمریکای جنوبی 16 درصد، آفریقایی 12 درصد و اروپایی 8 درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران را در طول مدت مذکور به خود اختصاص داده اند.

وی با اشاره به اینکه کشورمان در طول 8 سال گذشته بیش از 10 میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته است، افزود: این در حالی است که صادرات خدمات فنی و مهندسی در سه سال و 11 ماه گذشته نسبت به چهار سال ما قبل آن ( 83 - 1380) بیش از سه برابر رشد داشته است.

کرمانشاهی در خصوص کل اهداف پیش بینی شده صادرات خدمات فنی مهندسی در برنامه چهارم توسعه گفت: این اهداف 10 میلیارد پیش بینی شده است که تاکنون 7 میلیارد و 700 میلیون دلار آن محقق شده است.

وی پیش بینی کرد که میزان صادرات خدمات فنی مهندسی در برنامه چهارم توسعه با توجه به رشد روز افزون و فراتر از انتظار آن، در مدت زمان کمتری محقق شود.