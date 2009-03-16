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۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۰۰

رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای آسیای میانه

معاون کمکهای تجاری سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بر اساس آمار رسمی، در طول 8 سال گذشته بیش از 36 درصد خدمات فنی مهندسی ایران به کشورهای آسیای میانه صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران کیومرث فتح الله کرمانشاهی افزود: کشورهای حوزه خاورمیانه 28 درصد، آمریکای جنوبی 16 درصد، آفریقایی 12 درصد و اروپایی 8 درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران را در طول مدت مذکور به خود اختصاص داده اند.

وی با اشاره به اینکه کشورمان در طول 8 سال گذشته بیش از 10 میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته است، افزود: این در حالی است که صادرات خدمات فنی و مهندسی در سه سال و 11 ماه گذشته نسبت به چهار سال ما قبل آن ( 83 - 1380) بیش از سه برابر رشد داشته است.

کرمانشاهی در خصوص کل اهداف پیش بینی شده صادرات خدمات فنی مهندسی در برنامه چهارم توسعه گفت: این اهداف 10 میلیارد پیش بینی شده است که تاکنون 7 میلیارد و 700 میلیون دلار آن محقق شده است.

وی پیش بینی کرد که میزان صادرات خدمات فنی مهندسی در برنامه چهارم توسعه با توجه به رشد روز افزون و فراتر از انتظار آن، در مدت زمان کمتری محقق شود.

کد مطلب 849837

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