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۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۰۸

آماده باش کلیه پایگاههای اورژانس مشهد به مناسبت چهارشنبه سوری

آماده باش کلیه پایگاههای اورژانس مشهد به مناسبت چهارشنبه سوری

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از آماده باش کلیه پایگاه های اورژانس به مناسبت چهارشنبه سوری در مشهد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر محمدرضا مطیع صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در نشستی خبری افزود: با هماهنگی های انجام شده با پلیس، شهرداری و فرمانداری امسال در شب چهارشنبه آمبولانسها در پارک ها، بلوار پیروزی، تپه وفا، کوههای آب و برق، کمپ بابا قدرت، زمین جنب نمایشگاه، پارک ارم، بوستان حجاب، زمین کنار پارک اندیشه و پارک پردیس، خیابان راهنمایی ، بلوار وکیل آباد و احمد آباد استقرار دارند.

وی با بیان اینکه کلیه پایگاه ها و مراکز درمانی در این شب در حالت آماده باش هستند، گفت: همچنین در 4 نقطه در داخل بلوار سجاد آمبولانسها به علت ترافیک موتور، مستقر خواهند شد تا در موقع لزوم بتوانند سریعتر وارد عمل شوند.

وی از فعالیت اتاق کنترل بحران خبر داد و افزود: این اتاق که در سال گذشته راه اندازی شده است به طور شبانه روزی حوادث بهداشت و درمان استان را رصد می کند و به مرکز اطلاع می دهد.

وی اذعان داشت: در سال گذشته 36 مورد آسیب در شب چهارشنبه صوری در خراسان رضوی گزارش شده است که بیشترین آسیب مربوط به دست و پا و بعد چشم بوده و از نظر علت 50 درصد آن توسط ترقه بوده است.

وی با بیان این مطلب که 85 درصد حوادث در مشهد بوده است، گفت: 11 مورد از آمار ذکر شده در استان توسط خود آتش بوده است.

رئیس ستاد نوروزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رابطه با فعالیتهای نوروزی این مرکز نیز گفت: با شروع مسافرتهای نوروزی از 25 اسفند تا 15 فرودین 88، فعالیت پایگاه ها در قالب 108 پایگاه شهری و جاده ای آغاز می شود که 58 پایگاه آن جاده ای است.

وی با اشاره به استقرار 4 موتور آمبولانس در 4 ضلع حرم رضوی ادامه داد: همچنین یک پایگاه هوایی و 4 موتور آمبولانس نیز ارائه خدمت می کنند.

وی از ماموریت ویژه تامین امداد و درمان ستاد استقبال از رهبری در روز اول نوروز در حرم مطهر رضوی خبر داد و گفت: برای این منظور 10 آمبولانس در حرم و اطراف آن و پنج درمانگاه سرپایی داخل حرم مستقر می شوند.

6 ایستگاه سلامتی در ایام نوروز در کل استان فعالیت می کنند.

کد مطلب 849838

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