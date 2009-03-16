آماده باش کلیه پایگاههای اورژانس مشهد به مناسبت چهارشنبه سوری

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر محمدرضا مطیع صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در نشستی خبری افزود: با هماهنگی های انجام شده با پلیس، شهرداری و فرمانداری امسال در شب چهارشنبه آمبولانسها در پارک ها، بلوار پیروزی، تپه وفا، کوههای آب و برق، کمپ بابا قدرت، زمین جنب نمایشگاه، پارک ارم، بوستان حجاب، زمین کنار پارک اندیشه و پارک پردیس، خیابان راهنمایی ، بلوار وکیل آباد و احمد آباد استقرار دارند.

وی با بیان اینکه کلیه پایگاه ها و مراکز درمانی در این شب در حالت آماده باش هستند، گفت: همچنین در 4 نقطه در داخل بلوار سجاد آمبولانسها به علت ترافیک موتور، مستقر خواهند شد تا در موقع لزوم بتوانند سریعتر وارد عمل شوند.

وی از فعالیت اتاق کنترل بحران خبر داد و افزود: این اتاق که در سال گذشته راه اندازی شده است به طور شبانه روزی حوادث بهداشت و درمان استان را رصد می کند و به مرکز اطلاع می دهد.

وی اذعان داشت: در سال گذشته 36 مورد آسیب در شب چهارشنبه صوری در خراسان رضوی گزارش شده است که بیشترین آسیب مربوط به دست و پا و بعد چشم بوده و از نظر علت 50 درصد آن توسط ترقه بوده است.

وی با بیان این مطلب که 85 درصد حوادث در مشهد بوده است، گفت: 11 مورد از آمار ذکر شده در استان توسط خود آتش بوده است.

رئیس ستاد نوروزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رابطه با فعالیتهای نوروزی این مرکز نیز گفت: با شروع مسافرتهای نوروزی از 25 اسفند تا 15 فرودین 88، فعالیت پایگاه ها در قالب 108 پایگاه شهری و جاده ای آغاز می شود که 58 پایگاه آن جاده ای است.

وی با اشاره به استقرار 4 موتور آمبولانس در 4 ضلع حرم رضوی ادامه داد: همچنین یک پایگاه هوایی و 4 موتور آمبولانس نیز ارائه خدمت می کنند.

وی از ماموریت ویژه تامین امداد و درمان ستاد استقبال از رهبری در روز اول نوروز در حرم مطهر رضوی خبر داد و گفت: برای این منظور 10 آمبولانس در حرم و اطراف آن و پنج درمانگاه سرپایی داخل حرم مستقر می شوند.

6 ایستگاه سلامتی در ایام نوروز در کل استان فعالیت می کنند.