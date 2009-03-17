ماهیهای قرمز از مراکز مجاز تهیه شوند

مدیرکل دامپزشکی استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه دامپزشکی مرجع کنترل بهداشتی ماهیان قرمز است از مردم خواست ماهی قرمز را از مراکز مجاز که دارای مجوز فروش موقت ماهی زینتی هستند، تهیه کنند.

وی عنوان کرد: این مراکز باید مسقف بوده و دارای لوازم شستشو و ضد عفونی مناسب باشند.

بشری اظهار داشت: برای طول عمر بیشتر ماهی باید از ظروف با حجم مناسب و دهان گشاد و آبی که کلرزدایی شده با دمای 22 تا26 درجه سانتی گراد استفاده شود.

مدیرکل دامپزشکی گیلان اظهار داشت: همچنین برای تغذیه ماهی از غذای آماده که در فروشگاه ها وجود دارد، استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه عدم رعایت اصول ساده بهداشتی ماهی قرمز می تواند موجب انتقال بیماریهایی چون سل پوستی و بیماریهای گوارشی به انسان شود، از کودکان و افرادی که سابقه بیماری پوستی یا آلرژی دارند خواست برای دست زدن به ماهی و ظروف نگهداری ماهی از دستکش استفاده کنند و ظروف نگهداری ماهی را با محلول نمک طعام سه درصد و یا پرمنگنات پتاسیم و پرکلرین ضدعفونی کنند.

بشری در ادامه از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف از طرف فروشندگان ماهی زینتی می توانند با دامپزشکی محل سکونت خود تماس بگیرند.