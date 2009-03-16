اراذل و اوباش شناسنامه دار به پلیس امنیت فراخوانده می شوند

سرهنگ مهدی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این افراد باید حتماً خود را در زمان مقرر به پلیس امنیت معرفی کنند و در غیر این صورت بازداشت می شوند.

هدف از این اقدام پلیس بنا به گفته احمدی حفظ نظم و امنیت شهروندان برای بهتر برگزار شدن مراسم چهارشنبه آخر سال است. به این ترتیب اشراری که دوره محکومیت آنها به پایان رسیده و آزاد شده اند و اشراری که در سطح یک قرار دارند و برای آنها شناسنامه مخصوص صادر شده است ( در این شناسنامه تمامی مشخصات و جرائم مجرم ثبت شده و این افراد به طور مداوم تحت کنترل پلیس هستند) باید تا ساعت 10 صبح فردا خود را به پلیس معرفی کنند.

رئیس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در ادامه افزود: در مراسم چهارشنبه آخر سال پلیس با مزاحمان نوامیس و افرادی که برای خانواده ها ایجاد مزاحمت کند به شدت برخورد خواهد کرد و افرادی که در این روز دستگیر شوند تا پایان تعطیلات نوروز در بازداشت خواهند ماند.

سرهنگ احمدی اظهار داشت: در سال گذشته با مشارکت هموطنان و همکاری و تعامل سازمانها، نهادها و رسانه ها خاطره ای خوش از شبی آرام با کمترین خسارتهای مالی و جانی داشتیم. در سال جاری نیز انتظار می رود همانند سال گذشته با همکاری و مشارکت مردم، رسانه ها و سازمانها شاهد ایجاد فضایی در خور شأن فرهنگ مردم ایران باشیم و با درک مخاطرات در این ایام مانع بروز خطرات و سوانح شویم.