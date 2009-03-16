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۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۱۰

اختصاصی مهر /

نحوه آزمون بورس خارج برای دانشجویان علوم پزشکی اعلام شد

نحوه آزمون بورس خارج برای دانشجویان علوم پزشکی اعلام شد

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت نحوه برگزاری آزمون بورس برای اعزام دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم پزشکی به خارج از کشور را اعلام کرد.

دکتر غلامرضا حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون بورس برای اعزام دانشجو به خارج از سوی دانشگاههای علوم پزشکی و بر اساس برنامه زمان بندی شده برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: شورای بورس وزارت بهداشت برنامه زمان بندی را به دانشگاهها اعلام می کند و هر دانشگاه موظف است بر اساس آن برنامه، آزمون خود را برگزار کند.

حسن زاده تاکید کرد: دانشگاهها تنها مجری برگزاری آزمون هستند اما برنامه ریزی برای آزمون از سوی شورای بورس انجام می شود.

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت یادآور شد: بر اساس آیین نامه وزارت بهداشت بورسیه دانشجویان برای دوره های کوتاه مدت و بلند مدت خارج از کشور با توجه به نیازهای آموزشی، پژوهشی جمهوری اسلامی ایران و در راستای کمک به تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص مورد نیاز دانشگاهها انجام می گیرد.

کد مطلب 849850

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