نحوه آزمون بورس خارج برای دانشجویان علوم پزشکی اعلام شد

دکتر غلامرضا حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون بورس برای اعزام دانشجو به خارج از سوی دانشگاههای علوم پزشکی و بر اساس برنامه زمان بندی شده برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: شورای بورس وزارت بهداشت برنامه زمان بندی را به دانشگاهها اعلام می کند و هر دانشگاه موظف است بر اساس آن برنامه، آزمون خود را برگزار کند.

حسن زاده تاکید کرد: دانشگاهها تنها مجری برگزاری آزمون هستند اما برنامه ریزی برای آزمون از سوی شورای بورس انجام می شود.

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت یادآور شد: بر اساس آیین نامه وزارت بهداشت بورسیه دانشجویان برای دوره های کوتاه مدت و بلند مدت خارج از کشور با توجه به نیازهای آموزشی، پژوهشی جمهوری اسلامی ایران و در راستای کمک به تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص مورد نیاز دانشگاهها انجام می گیرد.