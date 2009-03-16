اعزام تیم ملی تیراندازی به جام جهانی دومنیکن لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه اواخر هفته پیش فدراسیون تیراندازی با کمان از سفر 16 تیرانداز به اولین مرحله رقابتهای جام جهانی تیروکمان در سال 2009 در "سانتا دومینکو" دومنیکن خبر داده بود این سفر صبح امروز از سوی مربیان ومسئولین فدراسیون لغو شد.

کریم صفایی رئیس فدراسیون تیروکمان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سال 2009 شاهد برگزاری چهارمرحله از مسابقات جام جهانی تیروکمان و یک مرحله فینال برترین های این رقابتها خواهیم بود که با اعلام تقویم نهایی فیتا تصمیم به حضور در اولین مرحله این دیدارها برای بالا بردن رنکینگ بین المللی شدیم.

وی افزود: تیم ملی با 16 کماندار زن و مرد در هر دو رشته ریکرو و کامپوند به همراه کادر مربیان خارجی، سرپرست و نماینده سازمان قرار بود 10 فروردین ماه برای حضور در این رقابتها عازم این کشور شود. روادید این کشور به صورت فرودگاهی صادر می شود و با هماهنگی های اولیه مشکلی در این خصوص نداشتیم اما هزینه سفر این تیم بسیار زیاد بود.

رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان خاطر نشان کرد: "مانسوک پارک" سرمربی تیم ملی ایران تمایل زیادی برای حضور در اولین مرحله این رقابتها نداشت در کنار آن مسیر سفر هوایی تیم با سه تا چهار پرواز به دومنیکن ختم می شد که به همین دلیل هزینه سفر تیم بیش از حد بالا می رفت که با در نظر گرفتن این شرایط تصمیم به لغو این سفر گرفتیم .

وی ادامه داد: لغو این سفر به سازمان تربیت بدنی اطلاع داده شده است. قطعا تیم ملی در مراحل دیگر جام های جهانی سال 2009 در کرواسی، ترکیه و چین شرکت خواهد کرد.