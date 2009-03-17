اعزام تیم کارشناسی برای بررسی وضعیت سازه های آبی شوشتر

کارشناس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد مشکلات سازه های آبی شوشتر گفت: برای بررسی مشکلات ناشی از ورود فاضلاب شهری به سازه های آبی شوشتر به همراه تیمی از کارشناسان از تهران به این شهرستان آمدیم تا از نزدیک این وضعیت را بررسی کنیم.

سازه های آبی تاریخی شوشتر که از هزاره اول پیش از میلاد تا دوره معاصر مورد بهره برداری بوده اند دانش و تجربه ایرانیان در مهندسی آب را به نمایش می گذارند و نماینده نبوغ و بلوغ علم بشری هستند.

محسن منصوری فرد در ادامه افزود: باید برای رفع مشکلات این اثر تاریخی در دراز مدت براساس علم و تجربیات موجود باید برنامه ریزی کرد و برنامه ریزیهای کوتاه مدت در این خصوص نتیجه نمی دهد.

در حالی که تنها چهارماه به زمان ثبت جهانی سازه های آبی- تاریخی شوشتر باقی است اما وضعیت بد این اثر و همچنین ورود فاضلاب شهری در تمام مسیر میان بند میزان و محوطه آبشارها و بوی تعفن در فضا بیم آن می رود که از ثبت جهانی این سازه ها خودداری کند.

کارشناس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری تاکید کرد: مشاهدات ما نشان می دهد اقدامی در جهت رفع مشکل فاضلاب شهری انجام نشده است اما سعی ما بر این است که با همکاری سیستم مدیریت شهری شوشتر هر چه سریعتر برنامه های لازم را برای حل این موضوع انجام دهیم.

به گفته منصوری فرد تمام تلاش سازمان میراث فرهنگی رفع مشکل سازه های آبی شوشتر است.