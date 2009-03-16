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۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۲۶

استاندار گیلان:

تدوین آئین نامه اجرایی از اولویتهای اجرای اصل 44 در گیلان است

تدوین آئین نامه اجرایی از اولویتهای اجرای اصل 44 در گیلان است

رشت - خبرگزاری مهر: روح الله قهرمانی چابک گفت: تدوین آئین نامه اجرایی و ابلاغ آن به ادارات و نهادهای دولتی و خصوصی از اولویتهای اجرای اصل 44 قانون اساسی در استان گیلان است.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، استاندار گیلان صبح دوشنبه در جمع مدیران استان با تاکید بر اینکه خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی به رشد و توسعه همه جانبه کشور در همه زمینه ها کمک فراوانی می کند، افزود: دولت می تواند در اجرای این اصل نقش مهمی ایفا کند.

وی متذکر شد: برای تحقق بخشیدن به این اصل به معنای واقعی هماهنگی بین بخش دولتی، خصوصی و تعاونی نیاز است.

قهرمانی در ادامه تشکیل کارگروه تخصصی و هم اندیشی بین بخش خصوصی و دولت را در این زمینه خواستار شد.

استاندار گیلان همچنین اجرای اصل 44 قانون اساسی کشور را به عنوان اساس تحولات زیربنایی در اقتصاد کشور دانست و افزود: برای دستیابی به اهداف اجرایی کردن اصل 44 باید با برنامه ریزی گسترده و با کار شبانه روزی زمینه اشتغال و توسعه اقتصادی را مهیا کرد.

قهرمانی ادامه داد: ایران اسلامی که همواره پیشتاز اهداف بلند اسلامی است باید در تمامی امور از جمله بحث اقتصاد سرآمد باشد.

کد مطلب 849861

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