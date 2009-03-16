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۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۲۰

آغاز عملیات اجرایی پروژه آسفالت و خط کشی خیابانهای خرمشهر

اهواز - خبرگزاری مهر: نماینده مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند در کمک به مناطق همجوار اعلام کرد: عملیات اجرایی پروژه آسفالت خیابانهای شهرستان خرمشهر با مساحت 200 هزار متر مربع آغاز شد.

زابلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرمشهر با اعلام این خبر گفت: به منظور ارائه خدمات به مردم مناطق همجوار منطقه آزاد اروند و همچینن ساماندهی امور زیربنایی شهرستان خرمشهر پروژه آسفالت و خط کشی خیابانهای برخی از مناطق این شهرستان با مساحت 200 هزار متر مربع آغاز شده است.
 
وی با اشاره به اعتبار 10 میلیارد ریالی برای انجام این پروژه افزود: سازمان منطقه آزاد  اروند با بررسی و تامین اعتبار پروژه آسفالت و خط کشی، هزینه  آن را در اختیار شهرداری  شهرستان خرمشهر قرار داده است.
 
نماینده مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند همچنین تصریح کرد: شهرداری خرمشهر عملیات اجرایی این پروژه را آغاز کرده است و با توجه به تفاهم نامه منعقد شده، شهرداری این شهرستان موظف است در مدت 45 روز پروژه آسفالت و خط کشی خیابان های مشخص شده را به اتمام برساند.
 
زابلی گفت: اعتبار این پروژه از بودجه مناطق همجوار سازمان منطقه آزاد اروند است که شامل آسفالت و خط کشی خیایانهای کوی سوم خرداد ، کوی معین ، بلوار وصال و برخی دیگر از مناطق شهرستان خرمشهر است.

کد مطلب 849867

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