هشدار وزیر کشور به مجریان انتخابات : از حاشیه ها دوری کنید

به گزارش خبرنگار مهر، صادق محصولی وزیر کشور که صبح امروز در اولین همایش آموزشی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در سالن 600 نفره وزارت کشور سخن می گفت، اظهار داشت: جمهوری اسلامی با رویکردی که دولت در جهت احیای شعارهای انقلاب، رهنمودهای امام خمینی و منویات رهبر معظم انقلاب داشته است در سطحی بی نظیر از اقتدار ملی قرار گرفته است و این اقتدار بی نظیر جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر اقتدار معنوی حاصل شده است.

محصولی با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری دهم تصریح کرد: مجریان انتخابات باید هر گونه سلیقه شخصی خود را کنار گذاشته و تنها به مر قانون عمل کنند. وزارت و وزیر کشور از مجریان انتخابات چیزی جز عمل به قانون نمی خواهند. بنابراین امیدواریم شاهد انتخاباتی سالم، قانونمند و با عمل به مر قانون باشیم که در آن قطعا از تک تک آراء مردم صیانت خواهد شد.

وزیر کشور با تاکید بر پرهیز از تخریب در انتخابات ریاست جمهوری توسط جریانات، افراد و همچنین مورد تردید قرار دادن سلامت انتخابات از سوی برخی از کاندیداها و هواداران آنها، گفت: ما به عنوان مجریان انتخابات باید مراقب باشیم که در اینگونه حاشیه ها نیفتیم و خودمان هم حاشیه سازی نکنیم و به انتخابات تنها به عنوان ودیعه الهی در دست خود بنگریم.

محصولی تاکید کرد که مجریان انتخابات باید با دقت در کار سلیقه ها را دخالت ندهند و برای رضایت خاطر افراد، رضایت الهی را از دست ندهند لذا معتقدیم نه تنها نامزدی نباید دیگری را تخریب کند، بلکه اعتقاد راسخ داریم که کاندیداها باید برای یکدیگر احترام قائل شوند که این قضیه برای احزاب و طرفداران کاندیداها هم صدق می کند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: انتظار داریم کاندیداها، احزاب ، طرفداران و مسئولان برگزاری انتخابات حتی بالاتر از قانون رعایت اخلاق را مد نظر قرار دهند و با حاکم کردن اخلاق در فضای انتخاباتی موجبات برگزاری انتخاباتی با شکوه و مشارکت حداکثری مردم را فراهم سازند.