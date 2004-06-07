نوع ديپلماسي ما در زمينه جزاير سه گانه مسئولان اماراتي را جسور كرده است

حميد رضا حاجي بابايي در گفتگو با خبرنگار سياسي" مهر" ، افزود: ديپلماسي ما بايد ديپلماسي قدرتمندي باشد، تنش زدايي به معناي حركت هاي منفعلانه و معارض با منافع ملي تفسير نمي شود.



وي خاطرنشان كرد: امارات متحده با توجه به جو و فضاي امروزي جهان و فشارهاي سياسي كه از سوي آمريكا و لابي صهيونيست به جمهوري اسلامي ايران وارد مي شود، فرصت را مغتنم ديده كه تقاضاهاي واهي گذشته خود را عنوان كند.



عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: اين خوش خيالي است اگر تصور كنيم امارات بدون هيچگونه لابي ديگر اين ادعاها را مطرح كرده است. قطعا فشارهاي آمريكا و در پشت پرده صهيونيست ها در اين امر موثر بوده است.



وي تاكيد كرد: با حركات و ادعاهايي كه امارات امروز مطرح مي كند، نمي توان گفت كه در آينده خواهد توانست موضع گيري امروز خود را در آينده جبران كند.



حاج بابايي خاطرنشان كرد: امنيت منطقه امنيت همه كشورهاي آن است و كوچكترين خدشه به امنيت منطقه همه كشورها بازمي گردد.



وي اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران در 8 سال دفاع مقدس نشان داده است كه در برابر دنيا سر تعظيم فرود نمي آورد و يك وجب از خاك خود را در اختيار قدرت هاي جهان قرار نمي دهد.



نماينده مردم همدان خاطرنشان كرد: جمهوري اسلامي ايران قطعا امروز قدرتمندتر از جمهوري اسلامي زمان دفاع مقدس است.



عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي در ادامه تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران علاقمند به گسترش روابط دوستانه با كشورهاي همسايه است.