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۱۸ خرداد ۱۳۸۳، ۱۶:۰۵

حاج بابايي در گفتگو با "مهر":

نوع ديپلماسي ما در زمينه جزاير سه گانه مسئولان اماراتي را جسور كرده است

عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي گفت: نوع ديپلماسي كشور ما در زمينه جزاير سه گانه مسئولان امارات را جسور و زياد خواه كرده است كه لازم است در اين زمينه تصميمات قاطع و مقتضي رفتار اين كشور اتخاذ شود.

حميد رضا حاجي بابايي در گفتگو با خبرنگار سياسي" مهر" ،  افزود: ديپلماسي ما بايد ديپلماسي قدرتمندي  باشد، تنش زدايي به معناي حركت هاي منفعلانه و معارض با منافع ملي تفسير نمي شود.

وي خاطرنشان كرد: امارات متحده با توجه به جو و فضاي امروزي جهان و فشارهاي سياسي كه از سوي آمريكا و لابي صهيونيست به جمهوري اسلامي ايران وارد مي شود، فرصت را مغتنم ديده كه تقاضاهاي واهي گذشته خود را عنوان كند.

عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: اين خوش خيالي است اگر تصور كنيم امارات بدون هيچگونه لابي ديگر اين ادعاها را مطرح كرده است. قطعا فشارهاي آمريكا و در پشت پرده صهيونيست ها در اين امر موثر بوده است.

وي تاكيد كرد: با حركات و ادعاهايي كه امارات امروز مطرح مي كند، نمي توان گفت كه در آينده خواهد توانست موضع گيري امروز خود را در آينده جبران كند.

حاج بابايي خاطرنشان كرد: امنيت منطقه امنيت همه كشورهاي آن است و كوچكترين خدشه به امنيت منطقه همه كشورها بازمي گردد.

وي اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران در 8 سال دفاع مقدس نشان داده است كه در برابر دنيا سر تعظيم فرود نمي آورد  و يك وجب از خاك خود را در اختيار قدرت هاي جهان قرار نمي دهد.

نماينده مردم همدان خاطرنشان كرد: جمهوري اسلامي ايران قطعا امروز قدرتمندتر از جمهوري اسلامي زمان دفاع مقدس است.

عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي در ادامه تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران علاقمند به گسترش روابط دوستانه با كشورهاي همسايه است.  

کد مطلب 84988

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