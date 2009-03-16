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۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۵۲

جنایتهای جنگی صهیونیستها در مراکش بررسی می‌شوند

سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) نخستین نشست کمیته تازه تأسیس این سازمان را به منظور بررسی جنایتهای جنگی صهیونیستها در نوار غزه شنبه اول فروردین در مراکش برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، عبدالعزیز بن عثمان تویجری مدیرکل سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) با اشاره به اینکه کمیته جنایتهای جنگی صهیونیستها در غزه به تازگی تشکیل شده است، گفت: رؤسای سازمانهای حقوقی، پزشکان، وکلا، رهبران سیاسی و دینی سهم مهمی در تعامل با قربانیان فلسطین در جنگ غزه داشته‌اند، از این رو نخستین نشست این سازمان با همکاری اعضای مذکور برگزار می‌شود. 

وی افزود: سازمانهای اسلامی در مقدمه و در اولویت فعالیتهای خود مسائل مرتبط با ارزشهای تسامح، اعتدال و قرائت عقلانی از اسلام را طی برنامه‌های همکاری با وزارتخانه های آموزشی، فرهنگی و اسلامی در ارتباط با جوانان و کودکان انجام می‌دهند و این کمیته نیز طی برگزاری این نشست این مسائل را نیز مورد توجه قرار می‌دهند.

در نشست این کمیته کشورهایی چون کویت، سوریه، عربستان، یمن و دیگر کشورهای اسامی مشارکت می‌کنند.

تلاش برای وحدت میان مسلمانان فلسطین طی این نشست مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما بررسی جنایتهای صهیونیستها در نوار غزه و استفاده از ابزارهای جنگی بیش از دیگر موضوعات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 849880

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