به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، عبدالعزیز بن عثمان تویجری مدیرکل سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) با اشاره به اینکه کمیته جنایتهای جنگی صهیونیستها در غزه به تازگی تشکیل شده است، گفت: رؤسای سازمانهای حقوقی، پزشکان، وکلا، رهبران سیاسی و دینی سهم مهمی در تعامل با قربانیان فلسطین در جنگ غزه داشته‌اند، از این رو نخستین نشست این سازمان با همکاری اعضای مذکور برگزار می‌شود.

وی افزود: سازمانهای اسلامی در مقدمه و در اولویت فعالیتهای خود مسائل مرتبط با ارزشهای تسامح، اعتدال و قرائت عقلانی از اسلام را طی برنامه‌های همکاری با وزارتخانه های آموزشی، فرهنگی و اسلامی در ارتباط با جوانان و کودکان انجام می‌دهند و این کمیته نیز طی برگزاری این نشست این مسائل را نیز مورد توجه قرار می‌دهند.

در نشست این کمیته کشورهایی چون کویت، سوریه، عربستان، یمن و دیگر کشورهای اسامی مشارکت می‌کنند.

تلاش برای وحدت میان مسلمانان فلسطین طی این نشست مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما بررسی جنایتهای صهیونیستها در نوار غزه و استفاده از ابزارهای جنگی بیش از دیگر موضوعات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.