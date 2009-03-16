گیلانیها یک میلیارد ریال در جشن نیکوکاری کمک کردند

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این میزان افزون بر 519 میلیون ریال کمک نقدی و 727 میلیون ریال هدایای غیر نقدی بوده است.

وی عنوان کرد: در روز جشن عاطفه ها و هفته نیکوکاری امسال مردم خیر گیلان با مراجعه به 317 ایستگاه ثابت و 88 پایگاه سیار با کمکهای نقدی و غیر نقدی در آستانه سال نو شادی هایشان را با محرومان قسمت کردند.

مدیرکل کمیته امداد گیلان در ادامه مشارکت مردم مسلمان و نیکوکار گیلان در مراسم معنوی جشن عاطفه های امسال را مثال زدنی اعلام کرد.

وی همچنین از پرداخت سود سهام عدالت مددجویان کمیته امداد خبر داد و افزود: افزون بر 135 هزار نفر مددجویان تحت پوشش کمیته امداد استان گیلان در 26 شاخه مختلف استان هر یک مبلغ 80 هزار تومان سود سهام عدالت خود را دریافت می کنند.

علیمحمدی با بیان اینکه اعتبار پرداخت سود سهام عدالت مددجویان کمیته امداد تأمین و تخصیص داده شده است، افزود: به دارندگان سهام اعلام شده برای دریافت سود سهام خود به مراکز تعیین شده مراجعه کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان گیلان ادامه داد: در حال حاضر 135 هزار نفر از خانواده بزرگ کمیته امداد از سهام عدالت بهره مند شده اند و اوراق این سهام برای بقیه آنها در دست اقدام است و به زودی از آن برخوردار خواهند شد.

مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از نخستین گروه هایی بودند که اوراق سهام عدالت آنها صادر شد و این دومین باراست که سود سهام خود را دریافت می کنند.