فرصت حضور در جام حذفی را از دست نمی دهیم/ نسخه قطبی را ما پیچیدیم!

کاظم اولیایی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: فصل جاری مسابقات فوتبال باشگاه‌های کشور برای باشگاه پاس همدان فصل تثبیت جایگاه تیم در بین تیم‌های برتر فوتبال کشور بود. در این بین بقا در لیگ برتر، دستیابی به جایگاهی مناسب در این رقابت‌ها و صعود به مراحل بالای جام حذفی هدف اصلی ما بود.

وی با اشاره به صعود تیم فوتبال پاس همدان به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور، افزود: همانند فصل گذشته سعی می کنیم از فرصت حضور در جام حذفی به نحو احسن استفاده کنیم. نمی گویم مدعی قهرمانی هستیم اما به راحتی از این رقابت‌ها کنار نمی رویم.

مدیرعامل باشگاه پاس همدان در پاسخ به این سئوال که "از رویارویی با برنده دیدار پرسپولیس - سپاهان در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور هراس ندارید؟"، گفت: در فصل گذشته سپاهان و پرسپولیس را در همدان شکست دادیم و این بار هم غلبه بر این دو تیم برای ما دور از دسترس نیست. اگر فراموش نکرده باشید، فصل گذشته ما تومار افشین قطبی را پیچیدیم و پرسپولیس را پس از پشت سرگذاشتن یک نیم فصل بدون شکست، مغلوب کردیم.

اولیایی در خصوص عملکرد وینگو بگوویچ در تیم پاس همدان گفت: ما وینگو بگوویچ را با شناخت کافی از کارنامه و توانایی‌هایش جذب کردیم. می دانستیم او تبحر ویژه ای روی پرورش بازیکنان جوان دارد به همین خاطر او را به همدان آوردیم تا روی جوانان این شهر کار کرده و برای تیم پاس نیرو و پشتوانه سازی کند.

وی با تاکید بر اینکه کلیه فعالیت‌های وینگو بگوویچ زیر نظر منصور پورحیدری انجام می شود، افزود: پورحیدری مدیرفنی تیم ماست و کلیه اختیارات فنی تیم با اوست. در موارد نیاز اختیارات فنی پورحیدری بیشتر شده است تا با استفاده از شناخت و اشرافی که به فوتبال کشور دارد به این مربی کروات کمک کند.

مدیرعامل باشگاه پاس همدان با اذعان به اینکه عنان اختیار فنی این تیم در دستان پورحیدری است، افزود: برای انتخاب سرمربی در فصل آینده نظر پورحیدری مهم است و اوست که سرمربی و مربی تیم را برای فصل آینده انتخاب می کند.