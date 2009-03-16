سمفونی حضرت ابوالفضل العباس(ع) در اردبیل ساخته شد

نجات سلمیان ‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به تکریم پرچمدار غیرتمند کربلا حضرت ابوالفضل العباس (ع)، هنرمندان استان مصمم هستند تا این سمفونی را در ابتدای سال آینده در مرکز استان اجرا کنند.

وی افزود: برای ساخت این سمفونی هنرمندان بومی تلاش کرده اند تا با بهره‌گیری از آموزه‌های دینی و الهام از رشادتهای سردار رشید کربلا، هنری ماندگار را خلق کرده و این اثر ارزشمند را به نام اردبیل ثبت نمایند.

رئیس حوزه هنری اردبیل در ادامه از حمایت حوزه هنری در خلق آثار معنوی و دینی و ملی خبر داد و تصریح کرد: مصمم هستیم تا با حمایت هنرمندان استان، هنر فاخر و شیعی اصیل استان اردبیل را به جهانیان معرفی و تبیین کنیم.

وی ابراز داشت: برای تحقق این مهم و در راستای تولید آثار خلاق و ماندگار، اعتبارات مطلوبی اختصاص داده ایم و تاکنون نیز کمکهای مادی و معنوی قابل توجهی از هنرمندان استان صورت گرفته و حتی از ارسال آثار هنرمندان به جشنواره‌های مختلف حمایت کرده‌ایم.

سلیمان زاده خاطر نشان کرد: همچنین برای برگزاری نمایشگاه‌های انفرادی، گروهی و ارائه آثار هنرمندان در این زمینه‌ها اعلام آمادگی کرده و حاضر شده ایم تا بخشی از این هزینه‌ها را تقبل کنیم.

وی در پایان با اشاره به برنامه‌های سال آینده حوزه هنری استان اردبیل متذکر شد: در سال آینده برای برگزاری چند جشنواره در زمینه هنر ملی و فاخر استان برنامه ریزی شده که امیدواریم برگزاری این جشنواره ها زمینه بروز استعدادهای ناب را بین هنرمندان جوان استان فراهم نماید.

