  1. استانها
  2. اردبیل
۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۳۲

با تلاش هنرمندان بومی؛

سمفونی حضرت ابوالفضل العباس(ع) در اردبیل ساخته شد

سمفونی حضرت ابوالفضل العباس(ع) در اردبیل ساخته شد

اردبیل - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری استان اردبیل از ساخت سمفونی حضرت ابوالفضل العباس(ع) توسط هنرمندان این استان خبر داد و گفت: این سمفونی به زودی اجرا خواهد شد.

نجات سلمیان ‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به تکریم پرچمدار غیرتمند کربلا حضرت ابوالفضل العباس (ع)، هنرمندان استان مصمم هستند تا این سمفونی را در ابتدای سال آینده در مرکز استان اجرا کنند.

وی افزود: برای ساخت این سمفونی هنرمندان بومی تلاش کرده اند تا با بهره‌گیری از آموزه‌های دینی و الهام از رشادتهای سردار رشید کربلا، هنری ماندگار را خلق کرده و این اثر ارزشمند را به نام اردبیل ثبت نمایند.

رئیس حوزه هنری اردبیل در ادامه از حمایت حوزه هنری در خلق آثار معنوی و دینی و ملی خبر داد و تصریح کرد: مصمم هستیم تا با حمایت هنرمندان استان، هنر فاخر و شیعی اصیل استان اردبیل را به جهانیان معرفی و تبیین کنیم.

وی ابراز داشت: برای تحقق این مهم و در راستای تولید آثار خلاق و ماندگار، اعتبارات مطلوبی اختصاص داده ایم و تاکنون نیز کمکهای مادی و معنوی قابل توجهی از هنرمندان استان صورت گرفته و حتی از ارسال آثار هنرمندان به جشنواره‌های مختلف حمایت کرده‌ایم.

سلیمان زاده خاطر نشان کرد: همچنین برای برگزاری نمایشگاه‌های انفرادی، گروهی و ارائه آثار هنرمندان در این زمینه‌ها اعلام آمادگی کرده و حاضر شده ایم تا بخشی از این هزینه‌ها را تقبل کنیم.

وی در پایان با اشاره به برنامه‌های سال آینده حوزه هنری استان اردبیل متذکر شد: در سال آینده برای برگزاری چند جشنواره در زمینه هنر ملی و فاخر استان برنامه ریزی شده که امیدواریم برگزاری این جشنواره ها زمینه بروز استعدادهای ناب را بین هنرمندان جوان استان فراهم نماید.

کد مطلب 849889

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها