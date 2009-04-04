به گزارش خبرنگار مهر، بدنبال کسب کرسی ریاست فدراسیون تیراندازی با کمان توسط کریم صفایی در آذر ماه سال 1382 پای مربیان خارجی به این رشته باز شد. "مانسوک پارک" نخستین مربی کره ای این رشته در اوایل سال 1383 وارد ایران شد و با گذشت چند ماه "لی یومی" همسر وی و یکی از قهرمانان و مربیان تیروکمان کره برای هدایت تیم بانوان به کادر فنی این رشته پیوست.

هدایت تیم ملی تیروکمان ایران توسط این زوج کره ای در ایران با کسب دو سهمیه بازیهای المپیک 2008 پکن همراه بود. "لی یومی" مربی تیم ملی تیراندازی با کمان ایران در مصاحبه ای با خبرنگار مهر ضمن ارائه برنامه های خود برای دو سال آینده وضعیت کمانداران را تشریح کرد.

* خبرگزاری مهر: با پشت سرگذاشتن المپیک پکن روند تمرین کمانداران تغییر کرد آیا از روند تمرینات تیم در فصل آماده سازی رضایت دارید؟

لی یومی: اصول تمرین ملی پوشان تیم ملی تیروکمان مشابه تیم های کره ای است و همانند گذشته هفته ای دو روز رکوردگیری دارند. هرچند رکوردهای تیراندازان در این چند ماه افزایش خاصی نداشته است اما از روند تمرین تیراندازان رضایت دارم.

* افزایش رکوردها باعث افزایش رنکینگ هم می شود به نظر شما افزایش نیافتن این امتیازات نقطه ضعفی برای تیراندازان نیست؟

- افزایش رکورد تنها ملاک تمرین خوب نیست بلکه تثبیت امتیاز و افزایش رکورد همزمان نشانه تمرین خوب است.

* وضعیت تیراندازان مرد و زن را چگونه ارزیابی می کنید؟

- در حال حاضر نیز در تمرینات شرایط مردان بهتر از زنان است. البته در ایران تیراندازان مرد به لحاظ برگزاری مسابقات متعدد و لیگ های قهرمانی باشگاه ها حرفه ای تر از زنان هستند. در بخش بانوان هم تیراندازان به نسبت چند سال گذشته رشد خوبی داشته اند اما در مجموع کمانداران زبده در بین زنان انگشت شمارند.

* سال 88 بدلیل برگزاری چند جام جهانی، مسابقات قهرمانی آسیا و جهان و تدارک برای حضور موفق در بازیهای آسیایی 2010 گوانگجو سال پرمشغله ای است. شما به عنوان مربی کمانداران چه برنامه ای برای تیم ملی دارید؟

- تلاش کردیم تدارکات خوبی برای آماده سازی تیم ملی در سال جدید داشته باشیم. درخواست کردیم پیش از پایان سال 87 یک اردوی تدارکاتی خارج ازکشور در کره داشته باشیم که متاسفانه قبول نکردند. قطعا در چنین شرایطی و در فضای ثابت اردوها در داخل کشور به تیم ملی تیروکمان ضربه وارد می شود.

* خارج شدن از فضای تمرین برای شما مهم است یا تمرین مشترک یک ماهه در کره ؟

- تیراندازان چند ماهی بطور مداوم در داخل کشور تمرین کرده اند و نیاز بود در پایان فصل تمرینات در یک اردوی خارجی محک بخورند و از فرصت تمرین با دیگر تیراندازان خارجی استفاده کنند. تغییر مکان اردو مهم است اما در مجموع تاثیر خاصی بر روند تمرینی تیراندازان ندارد. در تیراندازی قبل از حضور در مسابقات برپایی اردوهای مناسب اهمیت زیادی برای یک مربی دارد.

* با این حساب تیراندازان فصل خوبی را نداشته اند آیا بدنبال حضور در کشور دیگری هستید؟

- ما باید در این مدت در داخل کشور تمرینات خود را ادامه دهیم. تیم تمرین بیشتری را خواهد داشت و برنامه ریزی های خود را به شکل منسجمی دنبال می کند. احتمالا باز هم اردوی تدارکاتی کره را پیشنهاد می کنم زیرا کمانداران این کشور حرف اول را در دنیا می زنند و استفاده از امکانات تمرین در باشگاه های کره کمک بسزایی به تیم ایران خواهد کرد.

* با این شرایط که تمرین و مسابقه اهمیت دارد و ارتقاء رنکینگ از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا از حضور در جام جهانی دومینکن انصراف دادید؟

- قرار بود در اولین مرحله جام جهانی دومینکن شرکت کنیم اما به دلیل هزینه بالا و سختی مسیر منصرف شدیم. این مسابقات در چند مرحله برگزار می شود و می توانیم از فرصت های دیگر برای آماده سازی تیم ملی و بالا بردن رنکینگ ورزشکاران در سال جدید استفاده کنیم.

* چه برنامه ای برای مسابقات قهرمانی جهان دارید؟

- این دیدارها بعد از مسابقات المپیک در کره برگزار می شود و اهمیت زیادی برای همه کشورها دارد. پیش بینی می کنم تمامی کشورها در این رقابتها حضور یابند. خوشبختانه ما یک بار تجربه حضور در این دیدارها را داشته ایم و حتی توانستیم در آن اولین سهمیه المپیک را دریافت کنیم اما نمی توانیم از هم اکنون پیش بینی خاصی برای کسب نتیجه یا حضور در فینال داشته باشیم.

* باز هم امسال شاهد حضور چهره های از پیش شناخته شده در تیروکمان هستیم آیا ظرفیت این رشته در حد همین کمانداران است؟

- در این چند سال ما در بخش استعداد یابی مشکلات بسیاری داشتیم. به هر حال تیراندازی با کمان رشته خاصی است و باید ورزشکار آن از فیزیک بدنی مخصوصی برخوردار باشد. انتخاب تیراندازان این رشته برای تیم ملی کمی سخت است و معمولا بهترین نفرات را از بین ورزشکاران خوب لیگ های باشگاهی انتخاب می کنم.

* با در نظر گرفتن این مسئله چه روندی را برای انتخاب تیراندازان تیم ملی در پیش گرفته اید؟

- از زمانیکه وارد ایران شدم تلاش کردم تا تیراندازان را آموزش دهم. این رشته در ایران جدید است و تیراندازان حاضر نیز همگی آماتور بودند و باید برای بهبود وضعیت با تکنیک های جدید آموزش می دیدند. برخی نیز با وجود چند سال حضور در این رشته فیزیک مناسب نداشتند یا اینکه از نظر تکنیک آموزش صحیحی به آنها داده نشده بود به همین دلیل نمی توانستم از آنها در ترکیب تیم ملی استفاده کنم یا تغییر خاصی در روند آموزشی آنها بدهم.

* شما مدتی در بحث استعدادیابی به فدراسیون کمک کردید چه مشکلاتی بر سرراه این مسئله وجود داشت ؟

- تیراندازی با کمان رشته ای است که تمرین در آن باید از سن 10 تا 11 سالگی آغاز شود و تیرانداز چند سالی در اردوی مداوم حضور داشته باشد. متاسفانه خانواده های ایرانی برای فرستادن فرزندان خود به اردوهای بلند مدت رضایت نمی دهند به همین دلیل اکثر کمانداران از سنین بالاتری شروع به کار می کنند که عملا ساخت عضلات مخصوص این رشته یا آموزش تکنیک درست سخت می شود.

* چه پیشنهادی برای بهبود وضعیت استعدادیابی در تیروکمان ایران دارید؟

- قطعا باید فرهنگ سازی مناسبی در این رشته صورت بگیرد تا تیراندازان از 10 سالگی وارد اردوها شوند. باید در این خصوص برنامه ریزی های گسترده ای صورت گیرد تا تیروکمان ایران در آینده در تامین پشتوانه های حرفه ای دچار مشکل نشود.