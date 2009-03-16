دیسکاوری سرانجام سفر خود را آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فضاپیمای دیسکاوری در عصر روز 15 مارچ 2009 سرانجام پس از تاخیرهای پی در پی و متعدد ماموریت خود را به سوی ایستگاه فضایی بین المللی آغاز کرد.

شاتل دیسکاوری پس از اینکه مهندسان ناسا خطوط نشتی سوخت را که پرواز روز چهارشنبه را به تاخیر انداخته بود ترمیم کردند در ساعت 7:43 دقیقه عصر روز یکشنبه از پایگاه فضایی کندی به مقصد ایستگاه بن المللی حرکت کرد.

مدیر عامل پرواز دیسکاوری مایک موزس اعلام کرد تعمیر بر روی نشت گاز هیدروژن با موفقیت انجام گرفته و خطوط هیدروژن قابل اشتعال از سکوی پرتاب جدا شدند تا احتمال خطر اشتعال در هنگام آغاز پرواز از بین برود.

بر اساس گزارش سی ان ان، هفت مسافر دیسکاوری ماموریت انتقال و نصب سری آخر تجهیزات خورشیدی ایستگاه را به منظور افزایش میزان تولید انرژی دراین ایستگاه به عهده دارند. این فضانوردان از تاخیر روز چهارشنبه تا روز آغاز ماموریت به استراحت و تعمیر پرداخته بودند.