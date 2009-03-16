  1. سیاست
  2. سایر
۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۴۲

امینی در گفتگو با مهر:

کروبی و میرحسین از یکدیگر حمایت می کنند / جلسه امشب مجمع روحانیون با خاتمی

کروبی و میرحسین از یکدیگر حمایت می کنند / جلسه امشب مجمع روحانیون با خاتمی

یک عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با اشاره به دیدار میرحسین موسوی با کروبی ، گفت: بعید می دانم این دیدار به منظور کناره گیری کروبی از حضور در انتخابات ریاست جمهوری دهم صورت گرفته باشد؛ بلکه این دیدار به منظور حمایت دو کاندیدا از یکدیگر در عرصه انتخابات انجام شده است.

ابراهیم امینی عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: دیدار کروبی و میرحسین موسوی بیشتر راجع به عدم تخریب هر دو کاندیدا و مشارکت حداکثری در انتخابات آتی بوده است.

وی افزود: همچنین مقرر شد، اگر انتخابات ریاست جمهوری دهم به مرحله دوم کشیده شود هر یک از دوکاندیدا که موفق به حضور در مرحله دوم شد، مورد حمایت کاندیدای دیگر قرار بگیرد.

امینی درپاسخ به این سئوال که شنیده شده قراراست کروبی درازای اخذ سمت معاون اولی وچند وزارتخانه، به نفع میرحسین موسوی از حضور در صحنه انتخابات آتی انصراف دهد، اظهار داشت: از این موضوع اطلاعی ندارم اما بعید می دانم قرار باشد یکی از این دو کاندیدا به نفع دیگری از حضور در صحنه انتخابات کناره گیری کند.

این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی همچنین از جلسه امشب مجمع روحانیون مبارز با حضور اعضا و سید محمد خاتمی خبر داد و تصریح کرد: با توجه به گمانه زنی های اخیر، بحث این جلسه درباره ماندن خاتمی و یا انصراف نهایی از حضور در انتخابات آتی خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: در صورت تصمیم بر انصراف خاتمی از حضور در صحنه انتخابات، درباره کیفیت و چگونگی انصراف نیز بحث خواهد شد.

کد مطلب 849893

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها