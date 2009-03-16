کروبی و میرحسین از یکدیگر حمایت می کنند / جلسه امشب مجمع روحانیون با خاتمی

ابراهیم امینی عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: دیدار کروبی و میرحسین موسوی بیشتر راجع به عدم تخریب هر دو کاندیدا و مشارکت حداکثری در انتخابات آتی بوده است.

وی افزود: همچنین مقرر شد، اگر انتخابات ریاست جمهوری دهم به مرحله دوم کشیده شود هر یک از دوکاندیدا که موفق به حضور در مرحله دوم شد، مورد حمایت کاندیدای دیگر قرار بگیرد.

امینی درپاسخ به این سئوال که شنیده شده قراراست کروبی درازای اخذ سمت معاون اولی وچند وزارتخانه، به نفع میرحسین موسوی از حضور در صحنه انتخابات آتی انصراف دهد، اظهار داشت: از این موضوع اطلاعی ندارم اما بعید می دانم قرار باشد یکی از این دو کاندیدا به نفع دیگری از حضور در صحنه انتخابات کناره گیری کند.

این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی همچنین از جلسه امشب مجمع روحانیون مبارز با حضور اعضا و سید محمد خاتمی خبر داد و تصریح کرد: با توجه به گمانه زنی های اخیر، بحث این جلسه درباره ماندن خاتمی و یا انصراف نهایی از حضور در انتخابات آتی خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: در صورت تصمیم بر انصراف خاتمی از حضور در صحنه انتخابات، درباره کیفیت و چگونگی انصراف نیز بحث خواهد شد.