وزیری تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: انتخاب بازیگران ادامه دارد. پورسرخ نقش اصلی را بازی می‌کند و علی صادقی هم امروز برای بازی در فیلم قرارداد می‌بندد و حضور الناز شاکردوست برای بازی در نقش اصلی زن به زودی قطعی می‌شود.

وی در ادامه افزود: هنوز فهرست بازیگران کامل نشده با تکمیل ترکیب بازیگران فیلمبرداری از 20 فروردین در تهران شروع می‌شود. "شیر و عسل" یک کمدی مفرح است که برای خانواده‌ها ساخته می‌شود.

سایر عوامل فیلم عبارتند از فیلمبردار: مجتبی رحیمی، چهره‌پرداز: مسعود افشار، طراح صحنه و لباس: شیرین شازده‌احمدی، عکاس: اکبر اصفهانی. "کما"، "شارلاتان"، "چپ‌دست" و "آنکه دریا می‌رود" از فیلم‌های معیریان در مقام کارگردان هستند.