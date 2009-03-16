به گزارش خبرنگار مهر، میر شمسی جانشین معاون اجرایی امور انتخابات شورای نگهبان که پیش از ظهر امروز در همایش آموزشی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در سالن 600 نفره وزارت کشور سخن می گفت، اظهار داشت: راهبرد ما مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است و تمام تلاش ما معطوف بر این است که آحاد ملت احساس کنند که باید در انتخابات ریاست جمهوری دهم حضور پید کنند و ما هم برای رسیدن به این منظور باید از قانون بهره بگیریم.

وی افزود: وظیفه ای که بر دوش هیئت های اجرایی و نظارت در انتخابات ریاست جمهوری دهم است، جلوگیری از تخلفاتی است که احتمال انجام آن می رود.

میر شمسی موضوع دیگر مورد توجه هیئت های اجرایی و نظارت را رسیدگی به بی توجهی برخی افراد به قانون در پای صندوق های رای خواند و تصریح کرد: به عنوان امین مردم در روز رای گیری باید بی طرف باشیم و باید این احساس را در مردم هم بوجود آوریم که مجریان و ناظرین انتخابات نگاهی بی طرفانه ای به این مقوله دارند.

عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات با بیان اینکه بسیاری از افرادی که دل در گرو نظام ندارند و نیز دشمنان به دنبال برجسته ساختن کوچکترین نقطه سیاه به خصوص در بحث انتخابات هستند، گفت: به لطف خدا تا کنون تمامی انتخابات در کشور به سلامت برگزار شده و به جز موضوعاتی که برخی افراد آن را با علم به بیهوده بودن آن مطرح کرده اند چیزی نبوده است.

میرشمسی با تاکید بر اینکه باید از سازوکارهای انتخاباتی که اجازه تخلف و به خطر انداختن سلامت انتخابات را نمی دهد به خوبی بهره‌ برداری کنیم اظهار داشت: دشمنان به دنبال حضور کمرنگ مردم در انتخابات و زیر سئوال بردن سلامت این مقوله هستند لذا باید تمامی منافذی که ممکن است از طریق آنها تخلفی انجام گیرد، بسته شود.

وی با بیان اینکه در میان مسئولان برگزاری انتخابات همکاری های لازم وجود دارد گفت: این همکاری به معنای یکی شدن اجرا و نظارت بر خلاف نظرات عده ای نیست؛ چون هر کدام از ما وظایفی داریم که باید به خوبی به آن عمل کنیم و این همکاری های هیئت های نظارت و هیئت های اجرایی به طور کامل با حفظ استقلال در حال انجام است.

میر شمسی در پایان یکی از نقاطی که باعث می شود همکاری های هیئت های اجرایی و نظارت با سرعت انجام شود، تعیین معتمدان دانست و خاطر نشان کرد: اگر معتمدان با همکاری هیئت های اجرایی و نظارت هر چه زودتر انتخاب شوند در ادامه کار، هم سرعت مناسب و هم آرامش بیشتری را در انتخابات شاهد خواهیم بود.