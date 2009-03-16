استرالیا نامزد میزبانی جام جهانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مهلت ارائه پیشنهاد میزبانی جام های جهانی 2018 و 2022 امروز دوشنبه به پایان می رسد و استرالیا روز گذشته پیشنهاد خود را به مسئولان فدراسیون بین المللی فوتبال، فیفا، ارائه کرد.

کره جنوبی و اندونزی هم تا پیش از پایان مهلت یاد شده، پیشنهادهای خود را یه فیفا ارسال کرده اند. کشورهایی که تا بدین لحظه برای میزبانی این رقابت ها اعلام آمادگی کرده اند به این شرح هستند: ژاپن، انگلستان، روسیه، قطر، مکزیک و ایالات متحده آمریکا.

کمیته اجرایی فیفا در دسامبر سال 2010 نام کشور میزبان را اعلام می کند. میزبانی رقابت های جام جهانی 2014 بر عهده برزیل است.