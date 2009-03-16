شرایط جوی تولید "سربازان اعدام" را به تاخیر انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم در لوکیشنی اطراف بهشت زهرا (س) ادامه دارد و گروه تولید فضای زندان را در این لوکیشن ساخته‌اند. به دلیل وقوع داستان در فصل زمستان این لوکیشن از برف مصنوعی پوشانده شده است. این لوکیشن طراحی ویژه‌ای دارد و در آن درخت کاشته و حیاط و سلول‌های زندان اوین بازسازی شده است.

مونس نوعی، میرطاهر مظلومی، محمدعلی دیباج، امیریل ارجمند، میثاق جمشید، آرمین نورزی، داود بختیاری و سعید ابک در "سربازان اعدام" بازی می‌کنند. پیش از این قرار بود تصویربرداری اواخر اسفند به پایان برسد، اما گرمای هوا و آفتاب شدید این روزها تصویربرداری را کند کرده است.

با توجه به شرایط جوی موجود تصویربرداری این فیلم تا فروردین ماه ادامه پیدا می‌کند. داستان "سربازان اعدام" درباره زندانیانی است که در زمان انقلاب در زندان‌ رژیم پهلوی محکوم به اعدام شده‌اند. این فیلم اولین تجربه تهیه‌کنندگی جیرانی در تلویزیون است.

سایر عوامل فیلم عبارتند از تصویربردار: اشکان اشکانی، چهره‌پرداز: خسرو صالحی، صدابردار: محمد امامی، طراح صحنه و لباس: پرویز شیخ‌طادی، محصول شبکه چهار.

شیخ‌طادی فیلم‌های "دفتری از آسمان"،‌ "پشت پرده مه" و "سومین روز پس از مرگ" را کارگردانی کرده است.