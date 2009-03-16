  1. استانها
  2. گیلان
۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۳۶

فرمانده ارشد ارتش در گیلان:

نیروی دریایی ارتش در تامین قطعات مورد نیاز به خارج وابستگی ندارد

نیروی دریایی ارتش در تامین قطعات مورد نیاز به خارج وابستگی ندارد

رشت - خبرگزاری مهر: امیر دریا دارسید محمد موسوی گفت: نیروی دریایی ارتش ایران اسلامی به بالاترین سطح دانش رسیده و در تامین قطعات مورد نیاز به خارج وابستگی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندر انزلی، فرمانده ارشد ارتش دراستان گیلان پیش از ظهر دوشنبه در جمع کارشناسان ایمنی، افسران، کارشناسان نظامی درجه داران و کارمندان نیروی دریایی ارتش در انزلی افزود: این نیرو نقاط ضعف دشمن را به خوبی می‌شناسد و آمادگی دفاع کامل از مرزهای آبی کشور را دارد.

وی به پیشرفتهای نیروی دریایی ارتش در عرصه‌های مختلف سازندگی اشاره کرد و گفت: بهینه کردن تجهیزات و وسایل باقی‌مانده از قبل به طوری که امروز با توان هرچه بیشتر برای انجام ماموریت آماده و تمام سامانه‌های آنها به ‌روز شده ‌اند.

موسوی همچنین در زمینه ‌تهیه و تجهیز امکانات مربوط به نیروی دریایی را از دستاوردهای این نیرو عنوان کرد و افزود: دسترسی به علم حضور در اعماق دریاها از مهمترین دستاوردهای نیروی دریایی است.

وی در سخنانی به اهمیت پیشگیری و رعایت نکات ایمنی در محیطهای کاری، پادگانها اماکن نظامی و اجتماع اشاره کرد و گفت: ایمنی لازمه پیشرفت و حفظ سرمایه های انسانی و اقتصادی کشور است و ما باید کوشید تا ضریب ایمنی را در همه  جامعه به ویژه در محیط های کاری افزایش داد.

امیر دریادار موسوی به پیشرفتهای نیروی دریایی در زمینه های بکارگیری از دانش و ابزار و امکانات جدید برای ارتقاء ایمنی در نیروهای مسلح اشاره کرد و یادآور شد: امروز نیروهای مسلح به ویژه نیروی دریایی بدون وابستگی به کشورهای خارجی بسیاری از نیازهای یگانهای تحت امر خود را تامین و ابزار مورد نیاز را در داخل کشور با همکاری متخصصان ایران تولید و به کار می گیرد.

کد مطلب 849925

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها