جزئیات بازگشت چند واحد آموزشی دانشگاه آزاد به چرخه آموزش مامایی

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این صلاحیت 17 برنامه آموزشی مامایی در دانشگاه آزاد اسلامی از سوی وزارت بهداشت لغو شده بود.

دکتر سیدحسن یحیوی - معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 9 واحد از 17 واحدی که سال گذشته از سوی وزارت بهداشت حکم به تعطیلی آموزش مامایی در آنها داده شده بود، توانسته اند استاندارد لازم را کسب کنند.

وی با اعلام اسامی این واحدها خاطرنشان کرد: واحدهای آستارا، خلخال، شهرکرد، فیروزآباد، قوچان، مراغه، مرند، مهاباد و نجف آباد توانسته اند مجوز لازم را کسب کنند. این واحدها در دفترچه کنکور سال آینده به مجموعه واحدها درج شده اند.

یحیوی همچنین در مورد رشته های کاردانی دانشگاه آزاد و پذیرش بومی خاطرنشان کرد: بومی گزینی تنها در یک رشته انجام می گیرد.

وی افزود: دانشجوی رشته کاردانی بهداشت خانواده در دانشگاه آزاد به صورت بومی گزینی پذیرش می شود اما مقاطع بهداشت محیط و حرفه ای همچنان از طریق کنکور علوم پزشکی انجام می شود.

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد در خصوص بومی گزینی رشته های دیگر که در کنکور سراسری به صورت بومی پذیرش می شوند، گفت: به دلیل اینکه همه رشته های مورد نظر در دانشگاه آزاد وجود ندارد فعلاً همه این رشته ها به صورت بومی پذیرش نمی شوند.