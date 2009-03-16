افزایش تعداد کمپهای زائر در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، فاطمه غیور ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در محل شهرداری مشهد افزود: تمام شرایط دست به دست هم داده تا زائران امام هشتم(ع) مشکلی در مشهد نداشته و از امکانات خوبی برخوردار باشند.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مشهد تصریح کرد: در این راستا تعداد کمپهای زائر به هشت کمپ افزایش یافته است و همچنین پیش بینی مکانهای اسکانی در هنگام برودت هوا یا بارندگی نیز انجام شده است.

وی ادامه داد: گل آرایی میدانها و نقاط مختلف شهر و نصب پرچمهایی در رابطه با نوروز نیز به شهرداریهای مناطق سپرده شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح محدودیت ترافیکی در مشهد افزود: با دریافت وجه از زائران امام هشتم(ع) برای ورود به محدوده ترافیکی به شدت مخالفم.

غیور با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای استقبال از زائران نوروزی خاطر نشان کرد: به این منظور افزایش ظرفیت پارکینگی و ارتقای سیستم حمل و نقل عمومی نیز باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مشهد اظهار داشت: همچنین باید تابلوهای تبلیغاتی در محورهای منتهی به حرم مطهر کاهش یابد تا مشکلات بصری رفع شود.