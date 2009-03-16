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۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۳۳

افزایش تعداد کمپهای زائر در مشهد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مشهد از افزایش تعداد کمپهای زائر به هشت کمپ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، فاطمه غیور ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در محل شهرداری مشهد افزود: تمام شرایط دست به دست هم داده تا زائران امام هشتم(ع) مشکلی در مشهد نداشته و از امکانات خوبی برخوردار باشند.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مشهد تصریح کرد: در این راستا تعداد کمپهای زائر به هشت کمپ افزایش یافته است و همچنین پیش بینی مکانهای اسکانی در هنگام برودت هوا یا بارندگی نیز انجام شده است.

وی ادامه داد: گل آرایی میدانها و نقاط مختلف شهر و نصب پرچمهایی در رابطه با نوروز نیز به شهرداریهای مناطق سپرده شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح محدودیت ترافیکی در مشهد افزود: با دریافت وجه از زائران امام هشتم(ع) برای ورود به محدوده ترافیکی به شدت مخالفم.

غیور با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای استقبال از زائران نوروزی خاطر نشان کرد: به این منظور افزایش ظرفیت پارکینگی و ارتقای سیستم حمل و نقل عمومی نیز باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مشهد اظهار داشت: همچنین باید تابلوهای تبلیغاتی در محورهای منتهی به حرم مطهر کاهش یابد تا مشکلات بصری رفع شود.

کد مطلب 849933

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