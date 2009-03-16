رایزنی برای حضور رضایی در انتخابات ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد نبوی با بیان این مطلب در جلسه معارفه خود به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی دهمین دوره ریاست جمهوری بنیاد مردم اظهار داشت: فعالیت انتخاباتی بنیاد مردم در 30 استان کشور آغاز و مسئولین ستاد ها مشخص شده اند.

وی افزود: بنیاد مردم از ایده دولت ائتلافی کارآمد و متعهد حمایت می کند و در صدد کسب رضایت محسن رضایی برای ورود به انتخابات است و در این راستا در صدد احیاء پست نخست وزیری در جهت نفی فرد محوری در قوه مجریه و حرکت جهت برنامه محوری و دولت محوری می باشد.

معاون اطلاع رسانی دولت ائتلافی کارآمد و متعهد تاکید کرد: از نظر این بنیاد بهترین گزینه برای پیاده کردن ایده دولت ائتلافی کارآمد و متعهد دکتر رضایی به عنوان طراح اصلی این ایده است؛ چرا که وی با داشتن سوابق ارزنده اجرایی، تالیفات و مقالات، فعالیت های آموزشی و پژوهشی و تسلط بی نظیر به برنامه چشم انداز بیست ساله و دکتری اقتصاد قطعا توانایی کافی جهت اداره مدیریت دستگاه اجرایی را دارد؛ ولی نهایتا از کاندیدای واحد دولت ائتلافی کارآمد و متعهد حمایت می کنیم.

لازم به ذکر است در دومین جلسه شورای سیاستگذاری ستاد انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بنیاد مردم که یکشنبه شب در محل ستاد این بنیاد تشکیل شد، دبیر کل بنیاد مردم، نبوی را به عنوان مشاور عالی و رئیس ستاد انتخاباتی دهمین دوره ریاست جمهوری بنیاد مردم معرفی کرد.