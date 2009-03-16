وبلاگ نویسی ورود به حوزه عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر،سیدابوالحسن مختاباد ضمن بیان این مطلب درنشست "پایگاههای مجازی موسیقی کلاسیک ایران " (وبلاگ و سایت ) که در محل خبرگزاری مهر برگزار شد، با اشاره به ضرورت وجود تشکیلات صنفی در حوزه رسانه وبلاگ های تخصصی گفت : در نشست اخیرجامعه روزنامه نگاران که سال جاری در مسکو برگزار شد ونمایندگانی از سوی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران نیزدر آن شرکت کرده بودند چنین مطرح شد که وبلاگ نویسی هنوز در حوزه روزنامه نگاری وارد نشده است چراکه بر اساس قانون فعلی یک روزنامه نگار مسئولیت گفته ها ، گزارش ها و اخباری را که به واسطه قلم او و در رسانه ای رسمی منتشر شده است به عهده دارد.

وی در ادامه افزود : حتی این احساس مسئولیت در نوشته های شخصی که در قالب مقاله و یادداشت های یک روزنامه نگار مطرح می شود (با وجود اینکه فرد نظرات شخصی و کارشناسی خود را مطرح می کند) نیز باید رعایت شود؛ اما در مقوله وبلاگ نویسی چنین نیست به این معنا که وقتی افراد در قسمت نظرات، نظر خود را بدون اسم می نویسند یعنی مسئولیتی به عهده نمی گیرند و این درحالی است که اگر این نظرات با اسم و مشخصات یک شخصیت حقیقی ویا حقوقی ثبت شود در آن واحد فرد در قبال صحبتهای خود متعهد می شود به همین دلیل مسئولیت اخلاقی وبلاگ ها به خصوص در قسمت نظرکاربران بسیارمهم است.

بازرس خانه موسیقی در ادامه داشتن مرامنامه برای نویسنده وبلاگ را مهم ارزیابی کرد و گفت : در حال حاضر که مسئولیت سایت انجمن صنفی روزنامه نگاران را به عهده دارم طی جلساتی مصوب کردیم که هر فرد که وارد حیطه نقد می شود باید دارای شناسنامه و هویت شناخته شده باشد تا اولا مطالبی را که در این حوزه می نویسد با مستندات معتبر ارائه کند و ثانیا پاسخگوی نظرات و انتقادات خود باشد بنابراین اگر وبلاگها بخواهند در مسیر درست راه خود را ادامه دهند باید ضمن در نظر گرفتن مباحث اخلاقی این نکات را نیزرعایت کنند.

نویسنده وبلاگ "سربانگ" در ادامه متذکر شد: حفظ حرمت افراد و صحت خبر از مواردی است که نویسنده وبلاگ باید رعایت کند و تا زمانی که از درستی مطلبی مطمئن نشده نباید آن را در وبلاگ خود انتشار دهدچراکه اگر مطلب منتشر شده خلاف واقعیت باشد علاوه بر کاهش اعتبار، به لحاظ حقوقی نیز برای نویسنده بار کیفری خواهد داشت .

رئیس کانون پژوهشگران خانه موسیقی در ادامه افزود: ما نیازمند روزنامه نگار پژوهشگر هستیم ؛ خبرنگار باید در بخش های مختلف به مسائل حوزه تخصصی خود عمیق شود و اگرفردی در روزنامه نگاری پژوهشی متبحر شد با خواندن هرخبری بلافاصله متوجه صحت و سقم آن می شود، و به نظرمن یک نویسنده حرفه ای وبلاگ هم باید به این سطح از تشخیص برسد.

مختاباد در پایان متذکر شد : ذکر منبع خبر و یا یک مطلب تحلیلی بسیار مهم است، ذکر منبع نه تنها از ارزش کار نمی کاهد بلکه حرفه ای بودن سایت ، وبلاگ ،نویسنده ها و در نهایت رسانه را نشان می دهد درحالی که اگرخبرهای منتشر شده در رسانه ها بدون ذکر منبع منتشر شود مثل دزدی و دست بردن به جیب دیگری است وقطعا این کار امری زشت و مذموم است.