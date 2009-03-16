در باد بازی با الهلال نمی خوابیم/ حرف هایم را بعد از بازی می زنم

کریم ملاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: شرایط خوبی بر اردوی تیم صبا حاکم است و بازیکنان آماده رویارویی با الاهلی امارات هستند. در حال حاضر مشکل خاصی نداریم به غیر از آسیب دیدگی دو بازیکن اصلی که تیم را تا اندازه‌ای نگران کرده است.

وی در ادامه از غیبت احتمالی محمد نوری و غلامرضا رضایی در دیدار صبای قم مقابل الاهلی امارات خبر داد و گفت: رضایی در دیدار تیم ملی مقابل کنیا مصدوم شده و نوری نیز با مصدومیتی کهنه دست به گریبان است. این دو بازیکن شانسی اندک برای همراهی تیم در بازی با الاهلی دارند.

"اینکه چرا بر خلاف درخواست مدیران عامل چهار باشگاه صبای قم، سپاهان اصفهان، پرسپولیس و استقلال تهران بازیکنان این چهار تیم در دیدار دوستانه تیم ملی مقابل کنیا به میدان رفتند و امروز یک بازیکن صبای قم به علت مصدومیت در این دیدار از همراهی تیمش در بازی برابر الاهلی امارات محروم شده است"، پرسش دیگر خبرنگار مهر از ملاحی بود که وی در پاسخ به این سئوال گفت: در حال حاضر بازی حساس صبای قم مقابل الاهلی درپیش است و نمی خواهم با اظهارنظرم تیم را به حاشیه ببرم بعد از مسابقه در این خصوص صحبت خواهم کرد.

مدیرعامل باشگاه صبای ایران از آمادگی تیم فوتبال این باشگاه و شهر قم برای میزبانی اولین دیدار آسیایی خبر داد و گفت: ورزشگاه یادگار امام آماده است و حتی تیم میهمان نیز از شرایط ورزشگاه ابراز رضایت کرده است. امیدوارم بتوانیم در نخستین دیدار آسیایی نتیجه‌ای مطلوب کسب کنیم.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت و دشواری دیدار تیم فوتبال صبای قم برابر الاهلی امارات گفت: اینکه فکر کنیم الاهلی چون در خانه خود به پاختاکور ازبکستان باخته پس حریف آسانی است، اشتباهی بزرگ است. ما نباید در باد بازی خوب مان مقابل الهلال بخوابیم و با آمادگی کامل به میدان برویم. ما در دیدار فردا میزبان هستیم و باید با بهره گیری از امتیاز میزبانی به نتیجه مطلوب برسیم.

کریم ملاحی در خاتمه گفت: بلیت فروشی دیدار صبای ایران - الاهلی امارات از ساعت 12 ظهر فردا در ورزشگاه یادگار امام (ره) آغاز می شود و بلیت مسابقه به قیمت هزار تومان خواهد بود.