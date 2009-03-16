40 فضای آموزشی برای اسکان میهمانان فرهنگی نوروز در ایلام مهیا شد

کلانتر بارانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این تعداد فضای آموزشی در تمام شهرستانهای استان ایلام برای میهمانان فرهنگی نوروزی در استان مهیا شده است.

وی بیان داشت: در این راستا روزنه 400 خانواده فرهنگی از مناطق مختلف کشور می توانند در این مدارس حاضر شوند.

این مسئول با اشاره به اینکه کار اسکان میهمانان فرهنگی از 287 اسفندماه تا 15 فروردین ماه ادامه دارد، خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود امسال مسافران بیشتری نسبت به سالهای قبل در استان ایلام حضور یابند.

بارانی یادآور شد: محل اسکان میهمانان نوروزی در استان ایلام مجهز به تمامی امکانات است.