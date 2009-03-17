آثار احمدی گزینه ای مناسب برای مطالعه کودکان و نوجوانان هستند

دبیر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سال گذشته آثار بسیار خوبی داشته‌ایم که انتخاب از میان آنها دشوار است اما آثار احمدرضا احمدی را گزینه مناسبی برای مطالعه کودکان و نوجوانان می‌دانم.

وی در رابطه با پیشنهاد کتاب مناسب برای مطالعه کودکان اظهار داشت: کتاب "یکی بود" اثر سوسن طاقدیس در این حوزه گزینه مناسبی برای مطالعه است.

اقبال زاده ادامه داد: رمان "لالایی برای دختر مرده" اثر حمیدرضا شاه‌آبادی که یک روایت داستانی است و از تکنیک امروزی قوی برخوردار است، تلفیق روایت داستانی و واقعیات تاریخی است و یک گزینه مناسب برای مطالعه نوجوانان در نوروز است.

وی "طبقه هفتم غربی" اثر جمشید خانیان را نیز گزینه مناسبی برای مطالعه نوجوانان خواند و گفت: این کتاب یک داستان بلند است که جذابیت خاصی دارد و از سه نسل در آن صحبت می‌شود.

این نویسنده در حوزه ترجمه سه‌گانه "کند اپل" را برای مطالعه نوروزی نوجوانان پیشنهاد کرد و گفت: این کتاب یک فانتزی بسیار قوی و پرکشش است که مسائل نوجوانان و مسائل فلسفی در آن مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: کتاب "پرنده بی‌آشیان" ترجمه شهلا انتظاریان نیز گزینه مناسب دیگری برای مطالعه در تعطیلات نوروزی است.

دبیر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان خاطرنشان کرد: کتابهای رضی هیرمندی و شل‌سیلور‌استاین در حوزه طنز گزینه‌های مناسبی برای مطالعه هستند.

وی همچنین کتابهای "تخیل مکالمه‌ای" اثر باختین، "ادبیات شفاهی" نوشته سلیمه جواهری و کتاب گاندی که در عین حال که تاریخی است یک روایت داستانی را بیان می‌کند گزینه‌های دیگر مطالعه خواند.

اقبال زاده در رابطه با برنامه خود در رابطه با تعطیلات نوروز گفت: در تعطیلات نوروز کارهای عقب‌مانده‌ام را انجام می‌دهم و تلاشم بر این است تا کارهای ناتمام ترجمه و ویرایش که در دست دارم به اتمام برسانم.