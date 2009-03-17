29 میلیارد ریال برای پروژه های گردشگری گیلان سرمایه گذاری شد

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرحها شامل شش مجتمع اقامتی و پذیرایی بین راهی و مهمانپذیر و شش هتل و هتل آپارتمان است که در شهرستانهای تالش، آستارا، رودسر، لنگرود، صومعه سرا، رضوانشهر و رشت در نوروز 88 به بهره برداری می رسند.

وی متذکر شد: با بهره برداری از این طرحهای گردشگری 163 نفر جذب بازار کار خواهند شد.

مهدی پوراز راه اندازی تورهای گیلان گردی در سال جدید خبر داد و اظهار داشت: این تورهای ارزان قیمت از خانه جهانگردی رشت با هماهنگی دفاتر خدمات مسافرتی هماهنگ و انجام خواهد شد و علاقمندان می توانند برای سفر به مناطق مختلف به ویژه نواحی گردشگری استان نام نویسی کنند.

دبیر ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان بیان کرد: در ایام نوروز 88 بیش از 350 غرفه از صنایع دستی و هنرهای سنتی استان گیلان در قالب 55 نمایشگاه و ایستگاه هنرهای سنتی در نقاط مختلف برپا خواهد شد.

مهدی پور اظهار داشت: در نوروز امسال دستگاه های اجرایی استان در قالب 18 گروه و با عنوان معاونتهای ستاد تسهیلات نوروز به مسافران و گردشگران خدمات مناسب ارائه خواهند کرد و در ایام تعطیلات سال نو 14 تور ارزان قیمت گیلان گردی در مسیرهای طبیعت گردی استان برپا خواهد شد.

وی یادآور شد: ایجاد 14 هزار کمپینگ، پیش بینی 790 هزار شب مسافر، آماده سازی دو هزار و 700 کلاس برای اسکان فرهنگیان، وجود 826 تخت در مراکز اقامتی استیجاری و خصوصی، وجود 31 هزار و 601 صندلی در مراکز اقامتی، دو هزار و 976 اتاق و آماده سازی بیش از 12 هزار تخت در مراکز اقامتی استان از جمله اقدامات انجام شده برای پذیرایی مسافران نوروزی در گیلان است.